رقم قياسي.. حوالي 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

سجلت إيران اليوم الثلاثاء ارتفاعاً قياسياً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي بلغت 24760 خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت تواجه فيه أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً بالوباء إثر موجة رابعة من الجائحة.

وتعزو السلطات القفزة في الإصابات إلى سفر ملايين الإيرانيين في مختلف أنحاء البلاد الشهر الماضي في عطلة العام الفارسي الجديد ومشاركة كثيرين في مناسبات عائلية في تحد للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 24760 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و118212 حالة.

وتم تسجيل 291 حالة وفاة جديدة، وهو أعلى رقم للوفيات اليومية بكورونا منذ التاسع من ديسمبر، ليرتفع به إجمالي الوفيات إلى 65055 حالة.

وفرضت إيران يوم السبت إغلاقاً لمدة عشرة أيام في معظم أنحاء البلاد. ويؤثر الإغلاق على 23 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد.