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رقم قياسي.. حوالي 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

People wearing protective masks amid the coronavirus pandemic walk on a street in Iran's capital Tehran, on April 5, 2021. Iran's daily new COVID-19 infections reached a four-month high, said the health ministry, as the capital Tehran was put on the highest virus risk level.
مارة يرتدون الكمامات للوقاية من كورونا في أحد شوارع طهران
فيروس كورونا

رقم قياسي.. حوالي 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

تم تسجيل 291 حالة وفاة جديدة، وهو أعلى رقم للوفيات اليومية بكورونا منذ التاسع من ديسمبر

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دبي - رويترز

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سجلت إيران اليوم الثلاثاء ارتفاعاً قياسياً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي بلغت 24760 خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت تواجه فيه أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً بالوباء إثر موجة رابعة من الجائحة.

وتعزو السلطات القفزة في الإصابات إلى سفر ملايين الإيرانيين في مختلف أنحاء البلاد الشهر الماضي في عطلة العام الفارسي الجديد ومشاركة كثيرين في مناسبات عائلية في تحد للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة.

مصاب بكورونا في أحد مستشفيات طهران
مصاب بكورونا في أحد مستشفيات طهران
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 24760 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و118212 حالة.

وتم تسجيل 291 حالة وفاة جديدة، وهو أعلى رقم للوفيات اليومية بكورونا منذ التاسع من ديسمبر، ليرتفع به إجمالي الوفيات إلى 65055 حالة.

وفرضت إيران يوم السبت إغلاقاً لمدة عشرة أيام في معظم أنحاء البلاد. ويؤثر الإغلاق على 23 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد.

إغلاق عام في طهران
إغلاق عام في طهران
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