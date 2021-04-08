.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عدد إصابات كورونا المسجلة في إيران يتخطى عتبة المليونين

Iranian people walk in Tehran Bazaar, in Tehran, Iran April 6, 2021. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
مارة في أحد أسواق طهران يرتدون كمامات وأقنعة للوقاية من تفشي فيروس كورونا
فيروس كورونا

عدد إصابات كورونا المسجلة في إيران يتخطى عتبة المليونين

تشهد البلاد تسارعاً في انتشار وباء كوفيد-19.. وفي المجموع أودى الوباء بحياة 63884 شخصاً في إيران من إجمالي مليونين و6934 مصاباً

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في إيران، حتى اليوم الخميس، عتبة المليوني حالة، وذلك وفق ما أظهرته أرقام رسمية.

من حملة التطعيم ضد كورونا في إيران
من حملة التطعيم ضد كورونا في إيران
روحاني: سياسة الضغط الأقصى على الشعب الإيراني فشلت تماما إيران نووي إيران روحاني: سياسة الضغط الأقصى على الشعب الإيراني فشلت تماما

وتشهد إيران تسارعاً في انتشار وباء كوفيد-19 وسجلت رقماً قياسياً جديداً اليوم في عدد الإصابات اليومية، حيث سُجلت في الساعات الـ24 الماضية 22586 حالة إصابة.

وفي المجموع أودى الوباء بحياة 63884 شخصاً في إيران من إجمالي مليونين و6934 مصاباً، حسب المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري.

مصاب بكورونا يتعالج في أحد مستشفيات طهران
مصاب بكورونا يتعالج في أحد مستشفيات طهران
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سوفيتي حاز جائزة نوبل.. طردته بلاده وسحبت جنسيته سوفيتي حاز جائزة نوبل.. طردته بلاده وسحبت جنسيته
فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
الأكثر قراءة
إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي
بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي بعد موجة غضب.. حلا الترك تخرج عن صمتها: أحب أمي
خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. خطفت الأنظار بموكب المومياوات.. "حفيدة حتشبسوت" تتحدث
ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه ليفربول يدين الهجوم العنصري تجاه "الثلاثي"
توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. قرار بتوطين 3 أنشطة ومهن
فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة
قبل أن تذهب
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
ماهي السيناريوهات المتاحة أمام مصر والسودان للتعامل مع أزمة سد النهضة؟
اكتشف المزيد