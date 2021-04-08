عدد إصابات كورونا المسجلة في إيران يتخطى عتبة المليونين

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في إيران، حتى اليوم الخميس، عتبة المليوني حالة، وذلك وفق ما أظهرته أرقام رسمية.

وتشهد إيران تسارعاً في انتشار وباء كوفيد-19 وسجلت رقماً قياسياً جديداً اليوم في عدد الإصابات اليومية، حيث سُجلت في الساعات الـ24 الماضية 22586 حالة إصابة.

وفي المجموع أودى الوباء بحياة 63884 شخصاً في إيران من إجمالي مليونين و6934 مصاباً، حسب المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري.