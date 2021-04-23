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أرقام قياسية بوفيات كورونا.. ومدافن بطوابق عدة في إيران

مدافن لضحايا كورونا في إيران
مدافن لضحايا كورونا في إيران - أرشيفية
فيروس كورونا

أرقام قياسية بوفيات كورونا.. ومدافن بطوابق عدة في إيران

الصحة الإيرانية: ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" في إيران إلى 68366

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دبي - العربية.نت

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ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" في إيران إلى 68366، بحسب ما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري.

وذكرت تقارير إعلامية محلية بأن مقبرة "بهشت الزهراء" المركزية في العاصمة الإيرانية طهران، قامت ببناء مدافن من أربعة طوابق لتسع العدد المتزايد من الوفيات الناجمة عن "كورونا".

أثناء تشييع ضحايا كورونا في إيران
أثناء تشييع ضحايا كورونا في إيران

ونشرت وسائل إعلام صورة للمقابر الجديدة الخميس، ويعد هذا أمراً غريباً في إيران، وليس من الواضح كيف سيكون رد فعل الناس عليه، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

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واستقبلت المقبرة أول من أمس، عدداً قياسياً من الوفيات. وقال مدير "بهشت الزهراء" لوكالة "إلنا" الإيرانية: "استقبلنا 350 حالة وفاة، من بينها 150 بسبب فيروس كورونا... لم نسجل مثل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد منذ 50 عاماً".

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية أمس، أن 453 حالة وفاة و24092 إصابة جديدة سجلت بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن إجمالي عدد إصابات "كورونا" في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و336 ألف حالة.

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 5038 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و837 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة "إرنا".

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