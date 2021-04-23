مشادة بين الخارجية الإيرانية وقناة رسمية بسبب محادثات فيينا

دافعت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الخميس عن الوفد المشارك في مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، بعد انتقادات في وسائل إعلام رسمية.

وتخوض إيران والقوى الدولية التي لا تزال منضوية في "خطة العمل الشاملة المشتركة" المبرمة عام 2015، مباحثات منذ مطلع أبريل بهدف عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه أحادياً عام 2018 ورفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى احترام كامل التزاماتها النووية بعد تراجعها عن العديد منها رداً على الانسحاب.

ويقود وفد طهران مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي الذي انتقد هذا الأسبوع قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، على خلفية تسريبات تتعلق بالمباحثات.

كما أن التلفزيون الرسمي (القناة الناطقة بالفارسية) بث ليل الأربعاء برنامجاً ألمح فيه إلى أن الدبلوماسيين الإيرانيين خُدعوا من قبل الأميركيين لدى إبرام اتفاق عام 2015 وقد يقدمون التنازلات مجدداً، في وجهة نظر تعكس مواقف العديد من السياسيين المحافظين في إيران.

وأوردت وزارة الخارجية في بيان مطوّل الخميس أنه على مدى الأيام الماضية "قامت أقلية صغيرة لكن صوتها عالٍ، بكل ما في وسعها لاستهداف ممثلي إيران في المواجهة الدبلوماسية في فيينا، غير مدركةً أنها تتحرك ضد إرادة ومصالح الأمة عند المفترق التاريخي هذا".

واتهمت التلفزيون الرسمي و"برس تي في" بـ"إهانة" المفاوضين الإيرانيين بسبب التلميح إلى أن الطرف الآخر يضم في صفوفه أشخاصاً "أقوياء وأذكياء يخدعون" إيران.

واعتبرت أن "القناة الإنجليزية للتلفزيون الرسمي" تقوم "بنشر معلومات محرفة وأخبار كاذبة بشأن المباحثات باللغة الإنجليزية، تضرّ بالمفاوضين وتؤذي الجهود الدبلوماسية".

وشهد هذا الأسبوع تبادلاً نادراً للانتقادات العلنية بين مسؤول إيراني وقناة رسمية.

فبعيد نهاية جولة مباحثات الثلاثاء في فيينا، نقلت "برس تي في" عن "مصدر مطلع" لم تسمه قوله إن إيران ترفض الرفع المتسلسل للعقوبات، وإن التحقق من رفع العقوبات لا يمكن أن ينجز في أسبوع "بل يحتاج إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر".

ورد عراقجي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لا أعرف من هو "المصدر المطلع" لـ"برس تي في" في فيينا، لكنه بالتأكيد غير مطلع".

I don't know who the "informed source" of Press TV in Vienna is, but s/he is certainly not "informed". — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 20, 2021

وأعادت القناة نشر التغريدة، مع تعليق جاء فيه "عوضاً عن التشكيك بمصداقية مصادر أخبار "برس تي في"، كان يجدر بالسيد عراقجي أن يقول بوضوح أياً من المعلومات التي أوردتها "برس تي في" كانت محرفة".

أمور "لم يتم قولها" بعد

وعكست تصريحات الأطراف المعنيين بالمباحثات، تحقيق تقدم، مع تأكيد وجود عمل إضافي كبير يجدر القيام به للتوصل إلى اتفاق ناجز.

وأفاد مسؤول أميركي بارز الأربعاء أن بلاده أطلعت إيران على تفاصيل بشأن العقوبات التي هي على استعداد لرفعها في إطار العودة إلى الاتفاق.

وتشدد طهران على ضرورة رفع كل العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق، مؤكدةً أنها ستعود لالتزاماتها بمجرد التحقق من الرفع.

وحضر وفد أميركي إلى فيينا دون التباحث مباشرة مع الوفد الإيراني. وتولى الاتحاد الأوروبي التنسيق بين الجانبين.

وعُلقت المباحثات الثلاثاء لتتشاور الوفود مع عواصمها، قبل استئناف المشاورات الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، أكدت الخارجية الإيرانية أنها ستنشر قريباً "وثائق مفاوضات غير مصنفة سرية" بشأن اتفاق 2015.

وفي تعليق على بيان الخارجية، قال المسؤول في "برس تي في" أحمد نوروزي للتلفزيون الرسمي ليل الخميس إن "العديد من الأمور لم يتم قولها بعد"، مشدداً على أن القناة ستتابع تغطية المباحثات.