ممثل خامنئي: موالون لإيران أطلقوا صواريخ نحو إسرائيل

بعد تكرار التحذيرات من قبل مسؤولين إسرائيليين من خطر إيران على أمن بلادهم والمنطقة، أعلن ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، أن فصائل موالية لبلاده أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وقال عبد الله حاج صادقي، ممثل خامنئي في الحرس الثوري الإيراني، إن إطلاق الصواريخ على إسرائيل نفذته مجموعات موالية لإيران تعمل بالنيابة.

كما أكد أن تلك الصواريخ لم تطلق من "قواعد إيرانية بل من قواعد الثورة الإسلامية في الخارج"، في إشارة إلى فصائل وميليشيات تعدمها طهران في الخارج، من حركة حماس مروراً بحزب الله، بالإضافة إلى بعض الميليشيات العراقية والحوثيين.

وكانت إسرائيل شهدت الأسبوع الماضي هجمات صاروخية عدة أطلقت من قطاع غزة، كما أفادت وسائل إعلام محلية عن انفجارات غريبة بالقرب من مفاعل نووي لم تعرف تفاصيلها بوضوح.

تهديد إيران المتزايد

يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن الثلاثاء أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات المختلفة "لتركيز الانتباه بشكل خاص على التهديد المتزايد للطائرات المسيرة الجوية والصواريخ الموجهة بدقة التي تنتجها إيران وتقدمها إلى وكلائها في منطقة الشرق الأوسط".

كما أضاف أن مسؤولي البلدين عبروا خلال اجتماعهم في واشنطن عن قلقهم البالغ إزاء التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، واتفقوا على أن السلوك الذي تنتهجه طهران في منطقة الشرق الأوسط يمثل "خطرا كبيرا".