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جولة فيينا الثالثة.. لقاء أخير قبل العودة بأمل حذر

من أمام الفندق حيث تجري مفاوضات فيينا حول نووي إيران(أرشيفية- رويترز)
من أمام الفندق حيث تجري مفاوضات فيينا حول نووي إيران (أرشيفية - رويترز)

جولة فيينا الثالثة.. لقاء أخير قبل العودة بأمل حذر

جلسة رسمية ستُعقد اليوم لدول 4 زائد واحد وبعدها تغادر الوفود إلى دولها

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دبي - العربية.نت

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تختتم، اليوم السبت، في فيينا الجولة الثالثة من المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني، على أن تعود وفود الدول المشاركة (ألمانيا وفرنسا والصين وروسيا، وإيران)، إلى بلدانها، محملة بتفاؤل حذر، وإجماع على أن الطريق صعب وطويل.

في السياق، أوضحت مراسلة العربية في فيينا أن جلسة رسمية ستُعقد اليوم لدول 4 زائد واحد وبعدها تغادر الوفود إلى دولها.

امرأة يتيمة في مفاوضات فيينا.. وجدل روسي وبريطاني سوشيال ميديا امرأة يتيمة في مفاوضات فيينا.. وجدل روسي وبريطاني

صعوبات وتعقيدات

وكانت كافة الأطراف المشاركة، أكدت سابقا أن الطريق أمام التوصل لاتفاق يعيد واشنطن وطهران إلى الاتفاقية المبرمة عام 2015، أمر يحتاج وقتا وصبرا، لما فيه من تفاصيل وتعقيدات لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات الأميركية التي يفوق عددها الـ 1600.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مساء أمس أن المفاوضات غير المباشرة بشأن عودة واشنطن وإيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي تقف "في منطقة غير واضحة المعالم" حتى الآن، ملمحا إلى صعوبات عدة رغم الجدية، وحسن نية كافة الأطراف، في التعاطي مع هذا الملف.

الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا حول الاتفاق النووي (أسوشييتد برس)
الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا حول الاتفاق النووي (أسوشييتد برس)

كذلك، وصف مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، المفاوضات بأنها مرضية وإيجابية رغم الصعوبات والخلافات في وجهات النظر.

وتتناغم تلك المواقف مع ما أكده أمس الوفد الإيراني من فيينا، بأن "هناك صعوبات لم توجد لها حلول بعد"، ما يشي بأن جولة رابعة ستعقد لاحقا أيضا.

استحقاق منتصف مايو

يأتي هذا فيما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤوليْن أوروبيين قولهما إن القوى العالمية تسعى لإحياء الاتفاق النووي قبل منتصف مايو المقبل، وهو موعد انتهاء الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف المسؤولان اللذان يشاركان في محادثات فيينا، أنه على الرغم من التقدم المحرز في المحادثات، فلا يزال هناك طريق طويل قبل التوصل إلى اتفاق.

يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كان أعلن في مارس الماضي قبل زيارته طهران، أنه نتيجةً لتقليص عمليات التفتيش بسبب وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، توصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت لمدة 3 أشهر بشأن عمليات التفتيش الضرورية.

وينتهي هذا الاتفاق المؤقت بين إيران والوكالة الدولية في 22 مايو المقبل.

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