الأوروبي: مناقشات مهمة حول إيران في لقاء الدول السبع

قبيل بدء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اليوم الثلاثاء، أكد المفوض الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن مناقشات هامة ستجري في لندن حول إيران وكوريا الشمالية.

كما أضاف في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم: بصفتي منسقًا لاجتماعات المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني، شددت على الحاجة لاغتنام هذه الفرصة (محادثات فيينا) من أجل الدفع نحو عودة الولايات المتحدة والتنفيذ الكامل للاتفاقية.

Glad to be in London for the #G7UK ministerial meeting, which kicked off with important discussion on Iran & DPRK.



As coordinator of the #JCPOA, I highlighted the need to use the current window of opportunity to advance towards return of the US & full implementation of the deal. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 3, 2021

الصين وروسيا وكورونا أيضا

يذكر أن لقاء وزراء مجموعة السبع اليوم في لندن سيكون أول اجتماع لهم يعقد وجها لوجه منذ أكثر من عامين، للاتفاق على ردود مشتركة حول عدد من التهديدات العالمية، إلى جانب ملف النووي الإيراني، والصين وكوريا الشمالية.

كما ستحضر ملفات بورما وليبيا وسوريا وروسيا على أجندة المحادثات بين وزراء خارجية نادي الدول الغنية قبل قمة رؤساء الدول والحكومات الشهر المقبل في جنوب غرب إنجلترا.

إلى ذلك، ستتم مناقشة أعمال العنف في إثيوبيا وملفات الصومال والساحل والبلقان و"مشاكل جيوسياسية ملحة تقوض الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان"، بحسب ما أعلنت لندن سابقا.

وإلى جانب وزراء الدول السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا، دعت لندن أيضا وزراء خارجية أستراليا والهند وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية للمشاركة.