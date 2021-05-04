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مندوب روسيا يكرر: مفاوضات النووي الإيراني تحرز تقدما

ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف (أسوشييتد برس)
ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف (أسوشييتد برس)

مندوب روسيا يكرر: مفاوضات النووي الإيراني تحرز تقدما

روسيا والقوى الأوروبية قدمت يوم السبت الماضي روايات متضاربة بشأن نتائج المحادثات

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دبي- العربية.نت

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مع توقع بحث الملف الإيراني اليوم الثلاثاء ضمن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في لندن الذي بدأ الاثنين وينتهي غدا الأربعاء، وبالتزامن مع صدور تقرير استخباراتي أوروبي أشار إلى استمرار طهران في سعيها لامتلاك سلاح نووي، ما قد يوجه انتكاسة ما للمفاوضات النووية التي ستستأنف جولتها الرابعة في فيينا خلال أيام، كررت روسيا موقفها المتفائل من تلك المحادثات.

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وأكد ميخائيل أوليانوف السفير الروسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، أن المحادثات تحرز تقدما.

كما أضاف في تغريدة على حسابه على تويتر الثلاثاء :" أقرأ متفاجئا تعليقات بعض المحللين الذين يزعمون أن محادثات فيينا تنهار. هذا مجرد حلم أو تمن لأولئك الذين يعارضون الجهود الرامية إلتعزيز نظام عدم الانتشار النووي".

وختم قائلا:" في الحياة الواقعية، تحرز المحادثات تقدمًا!"

يأتي هذا التعليق فيما يتوقع أن تستأنف الجولة الرابعة لمحادثات فيينا الرامية إلى احياء الاتفاق النووي، مع إعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحاب الإدارة السابقة عام 2018، وعودة طهران لاتزاماتها المنصوص عليها وفق الاتفاق الميرم مع العرب عام 2015.

روايات متضاربة

وكانت كل من قدمت روسيا والقوى الأوروبية قدمت يوم السبت الماضي روايات متضاربة بشأن نتائج الجولة الثالثة من المحادثات.

ففيما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، وكبير المفاوضين الإيرانيي قوله إن "العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني الذي يشمل النفط والغاز، أو تلك العقوبات المفروضة على صناعة السيارات والقطاع المالي والمصارف والموانئ، سترفع بناء
على ما تم الاتفاق عليه حتى الآن". كررت الإدارة الأميركية أن الطريق لا يزال طويلا، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن المحادثات تقف "في مكان غير واضح".

عباس عراقجي في فيينا (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عباس عراقجي في فيينا (أرشيفية- أسوشييتد برس)

إلى ذلك، لم يوضح عراقجي أي آليات سترفع بها العقوبات ولم يوضح أيضا كيفية التزام إيران بمطالب واشنطن والعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي. إلا أنه قال حينها "سنتفاوض إلى أن تتقارب مواقف الطرفين أكثر ويتم تلبية مطالبنا...إذا تمت تلبية المطالب فسيجري إعلان اتفاق وإن لم تُلب بالطبع لن يكون هناك اتفاق".

في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس يوم الخميس الماضي أن أطراف المحادثات لا تزال بعيدة عن أي انفراجة وإن أمامها طريقا طويلا على الأرجح.

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