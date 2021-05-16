مهربو مخدرات من إيران يقتلون اثنين من حرس الحدود الأذربيجاني

قُتل السبت عنصران في قوات حرس الحدود الأذربيجانية في تبادل لإطلاق النار مع مجهولين عند الحدود مع إيران، وفق مسؤولين أشاروا إلى العثور على عشرة كيلوغرامات من المخدرات في الموقع.

وجاء في بيان لقوات حرس الحدود الأذربيجانية أن "ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية اجتازوا الحدود مع إيران قرب حاجز التفتيش في غويتيبي".

وتابع البيان أن "المتسللين فتحوا النار، وأصابوا عنصرين في حرس الحدود بجروح وتوفيا لاحقاً في المستشفى متأثرين بها"، مشيراً إلى توقيف أحد المهاجمين.

وأعلنت قوات حرس الحدود العثور على عشرة كيلوغرامات من المخدرات في الموقع.

وتقع أذربيجان على خط تهريب نشط من أفغانستان وإيران إلى أوروبا وروسيا، وفق تقرير للاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات نشرته وزارة الخارجية الأميركية.

وسبق أن أفادت أذربيجان بتسجيل حوادث عدة على صلة بمحاولة مهربي مخدرات العبور من إيران إلى أراضيها.

وفي أكتوبر الماضي قُتل عنصر في قوات حرس الحدود الأذربيجانية على يد مهرّبي مخدرات مسلّحين عند الحدود مع إيران.