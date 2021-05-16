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مهربو مخدرات من إيران يقتلون اثنين من حرس الحدود الأذربيجاني

A view shows the ancient Khodaafarin Bridge near the border with Iran in the area, which came under the control of Azerbaijan's troops following a military conflict over Nagorno-Karabakh against ethnic Armenian forces and a further signing of a ceasefire deal, with Iranian service members seen in the background, in Jabrayil District, December 7, 2020. Picture taken December 7, 2020. REUTERS/Aziz Karimov
جانب من الحدود بين إيران وأذربيجان (أرشيفية)
اقتصاد إيران

مهربو مخدرات من إيران يقتلون اثنين من حرس الحدود الأذربيجاني

تقع أذربيجان على خط تهريب نشط من إيران إلى أوروبا.. وسبق أن أفادت باكو بتسجيل حوادث عدة على صلة بمحاولة مهربي مخدرات العبور من إيران إلى أراضيها

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باكو – فرانس برس

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قُتل السبت عنصران في قوات حرس الحدود الأذربيجانية في تبادل لإطلاق النار مع مجهولين عند الحدود مع إيران، وفق مسؤولين أشاروا إلى العثور على عشرة كيلوغرامات من المخدرات في الموقع.

وجاء في بيان لقوات حرس الحدود الأذربيجانية أن "ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية اجتازوا الحدود مع إيران قرب حاجز التفتيش في غويتيبي".

معبر حدودي بين إيران وأذربيجان (أرشيفية)
معبر حدودي بين إيران وأذربيجان (أرشيفية)

وتابع البيان أن "المتسللين فتحوا النار، وأصابوا عنصرين في حرس الحدود بجروح وتوفيا لاحقاً في المستشفى متأثرين بها"، مشيراً إلى توقيف أحد المهاجمين.

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وأعلنت قوات حرس الحدود العثور على عشرة كيلوغرامات من المخدرات في الموقع.

وتقع أذربيجان على خط تهريب نشط من أفغانستان وإيران إلى أوروبا وروسيا، وفق تقرير للاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات نشرته وزارة الخارجية الأميركية.

وسبق أن أفادت أذربيجان بتسجيل حوادث عدة على صلة بمحاولة مهربي مخدرات العبور من إيران إلى أراضيها.

وفي أكتوبر الماضي قُتل عنصر في قوات حرس الحدود الأذربيجانية على يد مهرّبي مخدرات مسلّحين عند الحدود مع إيران.

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