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الغارديان: انفجار مصنع "مسيرات" إيران متصل بتهديد إسرائيلي

مصنع مسيرات إيراني

الغارديان: انفجار مصنع "مسيرات" إيران متصل بتهديد إسرائيلي

الانفجار وقع بعد أيام من اتهام إسرائيل لإيران بأنها كانت تقدم طائرات بدون طيار لحماس في غزة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم الأحد، كان بمصنع للطائرات بدون طيار في أصفهان وسط إيران، وقد يكون مرتبطاً بتهديدات إسرائيل عقب تقارير عن تزويد طهران بالطائرات المسيرة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأدى الانفجار الذي وقع في مصنع "هسا" لصناعة الطائرات والمسيّرات، المملوك لشركة "نارغوستار سباهان" للصناعات الكيماوية، إلى إصابة 9 عمال على الأقل بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

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وقالت الغارديان إن الانفجار وقع بعد أيام من ادعاء إسرائيل أن إيران كانت تقدم طائرات بدون طيار لحركة حماس في غزة.

في المقابل، نفت وسائل إعلام إيرانية صحة التقرير وقالت إن الحريق اندلع بورشة لصناعة الألعاب النارية.

اتهام نتنياهو لإيران بدعم الفصائل

ولم تقدم طهران معلومات عن الحادث، لكن إسرائيل هددت في الماضي بتنفيذ أعمال انتقامية داخل إيران.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم إيران يوم الخميس الماضي، بتقديم الدعم الكامل لحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وحزب الله في لبنان.

هذا، ونقلت وسائل إعلام إيرانية صباح الأحد عن المتحدث باسم مركز الطوارئ في أصفهان، عباس عابدي قوله إن "بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ في أصفهان حول الحادث في مصنع "هسا" في تمام الساعة 3:26 من فجر الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال عابدي إن الحادث وقع حوالي بلدة شاهين شهر في مصنع "هسا" التابع لشركة "نارغوستار سباهان" للصناعات الكيماوية، وتم إرسال أربعة فرق طوارئ وحافلة إسعاف وفریقي إسعاف للهلال الأحمر للمساعدة في الحادث".

وتابع "9 أشخاص أصيبوا في الحادث ونقلوا إلى مستشفى غولديس في شاهين شهر لتلقي العلاج".

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