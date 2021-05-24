جديد حوادث إيران الغامضة.. حريق يلتهم مصنع بتروكيماويات

يبدو أن سلسلة الحرائق المتنقلة في إيران مستمرة، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق هائل بعد ظهر الاثنين في مصنع للبتروكيماويات بمجمع "بتروبالايش" لصناعات الغاز والبتروکیماویات والمنتجات النفطیة في كنغان بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وتم افتتاح المصنع قبل شهرين ونصف تقريباً، وفق وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية.

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حريق في أصفهان

يذكر أنه فجر أمس الأحد، أصيب 9 عمال بجروح في انفجار لم تحدد أسبابه وقع في مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات في محافظة أصفهان وسط إيران.

وأعلن المسؤول عن هيئة إدارة الكوارث في المحافظة منصور شيشه فروش، بأن الانفجار وقع عند الساعة الرابعة فجراً (23.30 بتوقيت غرينتش ليل السبت) في مجمع ناركستر للصناعات الكيميائية "لأسباب غير واضحة يتم التحقيق بشأنها"، وفق وكالة "إيسنا".

حوادث مجهولة

يشار إلى أن سلسلة حوادث مجهولة كانت ضربت إيران مؤخراً، أحدثتها حرائق متنوعة، ففي 8 مايو الحالي، وقع حريق واسع عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية. فيما تعرض مفاعل "نطنز" لانفجار غامض، في يوليو الماضي، وصفته السلطات بأنه "عملية تخريب" تستهدف البرنامج النووي الإيراني.

كما اندلع حريق كبير في ميناء بوشهر في يوليو الماضي، ما أدى لاحتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.