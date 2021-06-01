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إيران: مقتل طيارين بتحطم طائرة على حدود العراق

مقاتلة إيرانية (فرانس برس)
مقاتلة إيرانية (فرانس برس)

إيران: مقتل طيارين بتحطم طائرة على حدود العراق

طائرة من طراز إف-5 وقعت في قاعدة جوية بالقرب من مدينة دسبول

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دبي - العربية.نت

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أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، مقتل طيارين في حادث تحطم مقاتلة بالقرب من الحدود العراقية.

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وكشف التلفزيون الإيراني أن مشكلة فنية ضربت مقاتلة وأدت إلى تحطمها، ومقتل طيارين كانا فيها.

كما لم تذكر هيئة الإذاعة والتلفزيون أي تفاصيل عن حادث الطائرة إف-5 الذي وقع في قاعدة جوية بالقرب من مدينة دسبول، ولم يتضح حتى الآن عمر الطائرة.

قديمة من عام 1979

إلا أن وسائل إعلامية نقلت هوية الطيارين وهما كيانوش بساطي و حسين نامي، وقالت إنهما تابعين للجيش الإيراني.

يشار إلى أن القوات الجوية الإيرانية لا تزال تستخدم عشرات الطائرات التي اشترتها من الولايات المتحدة ويعود تاريخها إلى عام 1979.

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