إيران: مقتل طيارين بتحطم طائرة على حدود العراق

أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، مقتل طيارين في حادث تحطم مقاتلة بالقرب من الحدود العراقية.

مادة اعلانية

وكشف التلفزيون الإيراني أن مشكلة فنية ضربت مقاتلة وأدت إلى تحطمها، ومقتل طيارين كانا فيها.

كما لم تذكر هيئة الإذاعة والتلفزيون أي تفاصيل عن حادث الطائرة إف-5 الذي وقع في قاعدة جوية بالقرب من مدينة دسبول، ولم يتضح حتى الآن عمر الطائرة.

قديمة من عام 1979

إلا أن وسائل إعلامية نقلت هوية الطيارين وهما كيانوش بساطي و حسين نامي، وقالت إنهما تابعين للجيش الإيراني.

يشار إلى أن القوات الجوية الإيرانية لا تزال تستخدم عشرات الطائرات التي اشترتها من الولايات المتحدة ويعود تاريخها إلى عام 1979.