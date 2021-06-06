.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد تقرير آثار اليورانيوم.. هل تدين الوكالة الذرية إيران؟

من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية- فرانس برس)
من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية- فرانس برس)

بعد تقرير آثار اليورانيوم.. هل تدين الوكالة الذرية إيران؟

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة سيتجنب إدانة إيران، بحسب ما كشف دبلوماسيون غربيون.

فقد أكدت عدة مصادر دبلوماسية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز الأحد أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لن تضغط لاستصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية، رغم فشل طهران في تقديم تفسيرات لجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع.

وقال أحد الدبلوماسيين لرويترز "لا يمكن تجاهل تقرير 31 مايو لمجرد إجراء محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكن من غير المرجح إصدار قرار الآن".

مفاوضات فيينا.. جولة سادسة مرتقبة الأسبوع المقبل إيران نووي إيران مفاوضات فيينا.. جولة سادسة مرتقبة الأسبوع المقبل

إلى ذلك، أوضح خمسة دبلوماسيين آخرين أنه لن يتم إصدار قرار لكن ما سيحدث ببساطة هو مجرد بيانات تصدرها دول المجلس.

بيانات قوية

فيما شدد دبلوماسي من دولة أيدت إصدار قرار في آخر اجتماع للمجلس على ضرورة أن "تصدر بيانات قوية... على إيران التزامات يتعين الوفاء بها".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار المقدم الأسبوع الماضي لإدانة إيران، سيحظى بالدعم اللازم للموافقة عليه في مجلس المحافظين، وهو جهة صنع القرار الرئيسية في الوكالة الدولية، التي تجتمع أكثر من مرة في السنة.

يشار إلى أنه من الممكن أن يترتب على أي قرار تصعيد للتوتر بين طهران والغرب، ما يعرض محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، للخطر.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أرشيفية- رويترز)
الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أرشيفية- رويترز)

وكانت القوى الأوروبية الثلاث، أعدت في الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس المحافظين الذي يتألف من 35 دولة، بتأييد من الولايات المتحدة، مشروع قرار ينتقد طهران لكنها لم تقدمه بشكل رسمي مع إعلان مدير الوكالة الذرية رافائيل غروسي عن محادثات جديدة.

وقالت الوكالة الدولية يوم الاثنين الماضي إن المحادثات الرامية إلى حمل إيران على تفسير مصدر جزيئات اليورانيوم التي يعتقد أنها مرتبطة بأنشطة سبقت الاتفاق النووي بزمن طويل، فشلت في الوصول إلى تفسيرات جديدة.

يذكر أن اجتماع مجلس المحافظين يتزامن مع استئناف الجولة السادسة للمحادثات النووية التي انطلقت منذ أبريل الماضي في العاصمة النمساوية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
قبل أن تذهب
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
اكتشف المزيد