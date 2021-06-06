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روسيا: أجندة موسعة ستطرح بشأن محادثات النووي

من اجتماعات فيينا حول نووي إيران (أرشيفية - رويترز)

روسيا: أجندة موسعة ستطرح بشأن محادثات النووي

واشنطن كانت توقعت بدء جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران

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دبي - العربية.نت

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شدد السفير الروسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا ميخائيل أوليانوف، الأحد، على عدم جواز التدخل في محادثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

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وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن أجندة موسعة ستطرح على الطاولة، متوقعاً صدور تقارير غير إيجابية بالنسبة لإيران.

جولة سادسة محتملة

وكانت واشنطن قد توقعت قبل أيام، بدء جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران، وسط حديث عن إمكانية لتمديد المفاوضات إلى جولات أخرى تالية، بهدف إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في إفادة قبل أيام، أن هناك عقبات لا تزال قائمة، رغم إجراء خمس جولات.

من محادثات فيينا (أرشيفية من رويترز)
من محادثات فيينا (أرشيفية من رويترز)

إيران تواصل الخروقات

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أن إيران تواصل خرق الكثير من القيود المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بين طهران والسداسية الدولية.

وأضافت الوكالة أن إيران لم تقدم توضيحاً بشأن المواد المشعة المكتشفة في 3 مواقع، ونشرت الوكالة تقريراً منفصلاً حول آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع إيرانية، ولم تتمكن من التحقق من مصدرها بعد.

يشار إلى أن القوى العالمية، كانت بدأت الشهر الماضي، جولة خامسة من المحادثات مع إيران، بغية إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يهدف لمنع إيران من امتلاك قنبلة ذرية.

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