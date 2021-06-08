انتخابات إيران.. شهادة ابتدائية لإبراهيم رئيسي تثير موجة سخرية

يتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية، إشارة المرشح مهر علي زاد إلى المستوى التعليمي لمنافسه الأوفر حظا إبراهيم رئيسي التي لم تتجاوز المرحلة الابتدائية.

وكان المرشح محسن مهر علي زاده، خاطب يوم السبت الماضي في أول مناظرة تلفزيونية رئيس القضاء والمرشح المدعوم من السلطات العليا في الانتخابات الرئاسية، إبراهيم رئيسي، قائلا: "أنت تحمل فقط شهادة المدرسة الابتدائية، بالطبع، أنا أحترم تعليمك في الحوزة الدينية، لكن هذا لا يكفي لإدارة البلاد".

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ورغم تحذير المرشد الأعلى للنظام المرشحين من عدم انتقاد بعضهم بعضا، فقد دافع مهر علي زاده عن تصريحاته، قائلا يوم الاثنين: "بما أنني مهندس، أرى كل شيء بدقة الملليمتر، لقد قلت إن السيد رئيسي قد درس 6 سنوات من التعليم التقليدي.. وفي الاقتصاد يجب أن يكون المرء قد حصل على درجة الدكتوراه حتى يكون لديه لمسة من الاقتصاد".

في إجراء أحادي الجانب، منحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي فرصة أكبر لإبراهيم رئيسي للدفاع عن نفسه ردا على أقوال مهر علي زاده.

لكن رواد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم السبت لم يتوقفوا عن التعليق على المستوى التعليمي من خلال هاشتاغ "6 سنوات تعليم ابتدائي"، كما تم التركيز على مقتطفات من زلاته خلال رده على بعض الأسئلة.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل يرد على مهر علي زاده بالنيابة عن رئيسي متهكما: "صحيح تعلمت لمدة ست سنوات فقط ولكن نتيجة لقوتي في الإدارة وباهتمام من المرشد الأعلى جعلت السجون مليئة بالمتعلمين".

وكتب أحدهم على تويتر: "لا يهم إذا كان قد تعلم 6 سنوات ابتدائي فقط، لأن تنفيذ أحكام الإعدام لا يحتاج إلى شهادة بكالوريوس".

وكتب مستخدم آخر على تويتر يقول: "ست سنوات ابتدائية تكفي لارتكاب أي جريمة".

وكتب أحد رواد التواصل: "لقد فاز مهر علي زادة في المناظرة الأولى بستة أهداف مقابل لا شيء".