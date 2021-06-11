ابنة سليماني تغضب أسرتها.. انتقاد لاذع من عمها وأختها

يبدو أن ترشح ابنة قائد فليق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني لانتخابات بلدية طهران، أثار حفيظة عائلتها.

فقد وجه عمها وأختها انتقادات غير مباشرة لقرار نرجس سليماني الترشح ضمن أعضاء قائمة ائتلاف قوى الثورة الأصولية المتشددة للانتخابات التي يتوقع أن تجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية هذا الشهر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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شقيق سليماني ينتقد

وانتقد سهراب سليماني شقيق قائد فيلق القدس الذي اغتيل في العراق العام الماضي، في تعليق على حسابه على إنستغرام ترشح نرجس، دون أن يسميها، كاتبا، بحسب ما نقل موقع جماران "من قام بهذا الفعل أغفل مكانتك، وإنني أعتذر لروحك على عدم مقدرتي على الفلاح رغم جهدي".

بدورها، علقت فاطمة سليماني على قرار أختها، قائلة بمنشور على إنستغرام أيضا: صفحتي تتشح بلون الدماء، نخجل من روحك يا أبي، فقد علّمتنا دائمًا ألا نسعى وراء كراسي المناصب"، وفق ما نقل موقع "سربوش" الإخباري.

إلى ذلك، لم تقتصر الانتقادات على أفراد العائلة، إذ رفضت شخصيات أخرى تنتمي إلى التيار الأصولي خطوة نرجس معتبرين أنها "غير شرعية"، ومنهم رئيس تحرير سابق لصحيفة كيهان المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

يذكر أن سليماني اغتيل في يناير الماضي لحظة وصوله إلى مطار بغداد الدولي، واستقلاله سيارة برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس.