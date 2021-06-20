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اجتماع رسمي ختامي في فيينا.. وهذه أبرز الملفات العالقة

لحظة مغادرة مندوب إيران إلى مفاوضات فيينا عباس عراقجي الفندق الذي تجري فيه المحادثات - فرانس برس
وفد إيران برئاسة عباس عراقجي (أرشيفية - فرانس برس)
نووي إيران

اجتماع رسمي ختامي في فيينا.. وهذه أبرز الملفات العالقة

ممثل روسيا: الموافقة على العودة إلى الاتفاق أصبحت قريبة المنال ولكن لم يتم وضع التفاصيل النهائية بعد

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دبي- العربية.نت

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تشهد فيينا اليوم الأحد، اجتماعا رسميا بين الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني، وذلك في ختام الجولة السادسة التي استؤنفت الأسبوع الماضي.

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة ستجتمع اليوم في نهاية الجولة التفاوضية الأحدث من أجل إعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

بدوره، أكد ميخائيل أوليانوف مبعوث روسيا إلى المحادثات بتغريدة على تويتر أمس السبت، أن اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ستجتمع الأحد، لتقرر كيفية المضي قدما في المحادثات.

كما أضاف أن الموافقة على العودة إلى الاتفاق أصبحت قريبة المنال، ولكن لم يتم وضع التفاصيل النهائية بعد.

قضايا عالقة

في المقابل، أشار مسؤولون مطلعون بحسب وكالة رويترز، إلى استمرار الخلافات حول عدد من القضايا الرئيسية.

في حين أوضحت مصادر أوروبية للعربية، أن من بين المسائل العالقة طلب إيران ضمانات تتعلق بعدم تأثر الشركات الأوروبية والأجنبية العاملة لديها، في حال انسحبت واشنطن مجددا من الاتفاق. إلا أن المصادر أكدت أنه من الصعب تقديم مثل تلك الضمانات من الناحية القانونية.

من أمام فندق غراند هوتيل حيث تجري مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني (أرشيفية- رويترز)
من أمام فندق غراند هوتيل حيث تجري مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني (أرشيفية- رويترز)

كما لفتت إلى أن وثيقة الاتفاق باتت شبه جاهزة تقنيا، ولكن ينقصها استكمال بعض النقاط الأساسية التي تتطلب تفاهمات سياسية من واشنطن وطهران.

اتفاقية "أطول وأقوى"

بالتزامن، أشار مصدر دبلوماسي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية ليل السبت/الأحد إلى أن من بين الأمور العالقة إيجاد مرجعية للالتزام بالعمل على اتفاقية "أطول وأقوى".

كما أضاف أن إيران طالبت خلال المفاوضات بضرورة رفع الولايات المتحدة الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب".

إلى ذلك، أكد دبلوماسيان على صلة بالمحادثات أن العقوبات الأميركية على المرشد الإيراني علي خامنئي ومكتبه "نقطة شائكة" في المفاوضات.

يشار إلى أن وفود الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بدأت منذ أبريل الماضي، اجتماعاتها في أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة النمساوية، من أجل إعادة إحياء الاتفاقية التي أبرمت بين طهران والدول الكبرى في 2015.

إلا أن الجولات الست التي جرت سابقا لم تتوصل حتى الساعة إلى حل لكافة المسائل العالقة والمعقدة.

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