.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حرب الظل.. إسرائيل تتحرى تورط طهران باستهداف سفينتها

An Israeli-owned ship hit by an explosion in the strategic Gulf of Oman waterway is seen after arrival at a port in Dubai, United Arab Emirates February 28, 2021. (Reuters)
سفينة إسرائيلية (أرشيفية- رويترز)

حرب الظل.. إسرائيل تتحرى تورط طهران باستهداف سفينتها

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن استهدفت سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي، أمس السبت، وجه مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية أصابع الاتهام إلى طهران.

فقد ذكر مسؤولون عسكريون، بحسب ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنهم يحاولون التأكد مما إذا كانت قوات إيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون في المحيط الهندي.

غموض يخيم على إصابة سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي العرب والعالم غموض يخيم على إصابة سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي

كما أوضحت مصادر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن طاقم السفينة لم يصب بأذى، ولم تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة، بحسب ما نقلت "رويترز" الأحد.

وكانت الشبكة الإسرائيلية أفادت في وقت سابق، أن السفينة تيندال مملوكة لشركة زودياك ماريتايم.

فيما أوضح موقع الشركة على الإنترنت أنها كانت تبحر تحت علم ليبيريا. وقال مصدر مطلع على أسطول زودياك ماريتايم، إن الشركة باعت السفينة قبل عدة أشهر.

حرب الظل

يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا خلال الأشهر الماضية علنا، اتهامات باستهداف سفن تجارية في أعماق البحار، في صفحة جديد من حروب الظل بين الطرفين، بعد استهداف مواقع نووية داخل البلاد، أو عسكرية في سوريا.

وكانت تقارير غربية كشفت في وقت سابق، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطاً إيرانياً متجهة إلى سوريا خلال السنتين ونصف الماضية.

سفينة إسرائيلية (أرشيفية- أسوشييتد برس)
سفينة إسرائيلية (أرشيفية- أسوشييتد برس)

كما ذكرت صحيفة "وول ستري جورنال" في تقرير سابق استند إلى أقوال مسؤولين أميركيين وإقليميين، أنه منذ أواخر عام 2019 استخدمت إسرائيل أسلحة تشمل ألغاماً بحرية لضرب سفن إيرانية أو تلك التي تحمل شحنات إيرانية أثناء توجهها إلى سوريا، في هجمات نفذت في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى بالمنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما
مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي
الأكثر قراءة
السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
اكتشف المزيد