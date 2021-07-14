.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روحاني: قادرون على التخصيب حتى 90% إذا اقتضت الحاجة

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية- أسوشييتد برس)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية- أسوشييتد برس)

روحاني: قادرون على التخصيب حتى 90% إذا اقتضت الحاجة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% و60% وحتى 90% إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته، أن من الأهداف المهمة للحكومة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة كانت ضمان حقوق الشعب في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاقتصاد.

بعد فضح محاولة خطف صحافية أميركية.. إيران في ورطة إيران بعد فضح محاولة خطف صحافية أميركية.. إيران في ورطة

وكان روحاني قال في يونيو الماضي، إن بلاده قادرة "في أي لحظة" على زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يتجاوز 63%.

وجاء في بيان للرئاسة الإيرانية -حينها- أن روحاني أوضح أن "الجميع رأى كيف بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 63%. إذا دعت الحاجة يمكننا زيادة درجة التخصيب في أي لحظة".

"لا نسعى لامتلاك قنبلة نووية"

وأضاف أن "إيران على أي حال لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية"، لافتا إلى أن التخصيب يتم "لتلبية احتياجات البلاد في مجال الطب والطاقة وقطاعات أخرى".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت في 11 مايو الماضي بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز بنسبة 63%.

يشار إلى أن انتهاكات طهران بدأت عام 2019 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق
دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية! دراسة مفاجئة.. طبقة صوتك تحدد نجاح علاقاتك الاجتماعية!
الأكثر قراءة
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً بعد ضرب راكب أمام ابنته.. سكك حديد مصر توقف موظفاً
قبل أن تذهب
الأكثر فتكًا وانتشارًا.. متحور دلتا يجتاح العالم
الأكثر فتكًا وانتشارًا.. متحور دلتا يجتاح العالم
اكتشف المزيد