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خطة أوروبية من 3 محاور لإبطاء برنامج إيران النووي

Members of the media and officials tour the water nuclear reactor at Arak, Iran December 23, 2019. (Reuters)
منشأة أراك النووية في إيران (أرشيفية)
نووي إيران

خطة أوروبية من 3 محاور لإبطاء برنامج إيران النووي

تتضمن الخطة تخزين أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتشميعها وتفكيك البنية التحتية الإلكترونية المستخدمة لهذه الأجهزة

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دبي – العربية.نت

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أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن مسؤولين أوروبيين طرحوا خطة ثلاثية لإبطاء تقدم إيران في تطوير برنامجها النووي.

وبحسب الصحيفة، فقد اقترح المسؤولون الأوروبيون خطة من ثلاثة محاور لمنع إيران من العودة السريعة إلى إجراءاتها النووية وإطالة هذه الفترة الزمنية بعد عودة إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ووفقاً للخطة، يريد الأوروبيون من إيران تخزين أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتشميعها، وتفكيك البنية التحتية الإلكترونية المستخدمة لهذه الأجهزة.

أجهزة طرد مركزي إيرانية (أرشيفية)
أجهزة طرد مركزي إيرانية (أرشيفية)

ولم تحدد الصحيفة ما إذا كان المقترح الأوروبي قد عرض على المفاوضين الإيرانيين خلال محادثات فيينا، لكنها نقلت عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن إيران مصرة على أنها لن تسمح بتدمير أي من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لديها.

وفرض الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل إعفائها من العقوبات الاقتصادية. وتفاوضت إيران مع الأوروبيين، ومع أميركا بشكل غير مباشر، في فيينا طيلة الأشهر الماضية لإحياء هذا الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه عام 2018 بينما تنصلت إيران من كل التزاماتها بموجبه.

من المفاوضات في فيينا حول برنامج إيران النووي
من المفاوضات في فيينا حول برنامج إيران النووي
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وذكر مصدر دبلوماسي، الأربعاء، لوكالة "رويترز"، أن إيران ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات على معاودة الالتزام باتفاق 2015 النووي قبل أن يتولى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي السلطة.

وقال المصدر إن إيران نقلت هذا الموقف للمسؤولين الأوروبيين الذين يعملون وسطاء في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وبدأت المحادثات في أبريل بشأن إحياء اتفاق 2015 النووي، لكنها تعثرت فيما يبدو منذ انتهاء الجولة السادسة في 20 يونيو دون مؤشر على موعد استئنافها.

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