تواصل الاحتجاجات في مدن إيرانية.. متظاهرون يحرقون دبابة في الأهواز

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ليل الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر حرق دبابة تابعة للحرس الثوري الإيراني بمنطقة الخفاجية شمال غرب إقليم الأهواز.

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وتواصلت احتجاجات إيران لليوم السادس على التوالي، الثلاثاء، وأبرزها في الأهواز.

هذا وارتفع عدد القتلى بين المتظاهرين منذ اندلاع احتجاجات إيران إلى 5، بينهم 4 في أيذج.

وثارت احتجاجات حاشدة في مدينة إيذج، التي هتف فيها العشرات من المحتجين بشعارات "الموت لخامنئي".

وتصاعدت حدة غضب الإيرانيين جراء انقطاع مياه الشرب عن محافظة خوزستان ومناطق الأهواز وغيرها.

قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين المتضامين مع احتجاجات #الأحواز جنوب غرب #إيران#العربية pic.twitter.com/pSx1ySEqkp — العربية (@AlArabiya) July 21, 2021

وتجددت الاحتجاجات، مساء الثلاثاء بمناطق مختلفة من محافظة خوزستان جنوب إيران التي تقطنها أغلبية عربية بسبب أزمة المياه.

وأظهرت مقاطع فيديو ترديد المحتجين شعار "الموت لخامنئي"، فيما هتف آخرون "أبناء اللور والعرب أخوة لا يفترقان"، في تأكيد على رفض مساعي النظام ومؤيديه إثارة النعرات القومية والعنصرية في خوزستان.

وجاءت هذه الشعارات المناهضة للمرشد الإيراني علي خامنئي وسط تواجد كثيف للقوات الأمنية.

كما خرجت احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى من بينها الأهواز عاصمة خوزستان ومدينة الخفاجية والفلاحية ومعشور وغيرها بسبب أزمة المياه.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها ناشطون من حي الثورة في الأهواز، الاثنين، إطلاق القوات الأمنية وابلاً من الرصاص على المتظاهرين مما أدى لسقوط جرحى.

كما وقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بحي شلنك أباد في الأهواز.

وكشفت مقاطع الفيديو التي تم التقاطها في الأهواز العاصمة عن حجم التظاهرات الشعبية اليومية التي تخرج متحدية قوات الأمن احتجاجاً على سوء الأوضاع والخدمات وقطع المياه وتجفيف الأنهر. وقد تركزت أغلب التظاهرات في حي الدائرة وحي الثورة.

وجاءت التظاهرات رغم انتشار واستقرار الآلاف من القوات الخاصة والوحدات الأمنية في مدن محافظة الأهواز. وقد أكدت مصادر موقع "إيران إنترنشنال" أنه بعد احتجاج أهالي حي علوي في مدينة الأهواز، تم إرسال الشرطة والحرس الثوري الإيراني إلى المنطقة للتعامل مع المتظاهرين.