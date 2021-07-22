رصد بارجتين إيرانيتين في بحر البلطيق.. إلى أين؟

قال الجيش الدنماركي اليوم الخميس، إنه رصد مدمرة إيرانية وسفينة دعم كبيرة تبحران عبر بحر البلطيق، ومن المرجح أنهما تتجهان إلى روسيا للمشاركة في استعراض عسكري في الأيام المقبلة.

إلى هذا، نشرت وزارة الدفاع الدنماركية صورًا على الإنترنت من سلاح الجو الملكي الدنماركي للمدمرة الإيرانية الجديدة "سهند" وسفينة جمع المعلومات الاستخباراتية "مكران" بينما كانتا تمران عبر جزيرة بورنهولم الدنماركية.

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"استعراض بحري في روسيا"

وكتب الجيش الدنماركي على تويتر: "من المتوقع أن تكونا في طريقهما إلى الاستعراض البحري السنوي في سان بطرسبرغ".

في وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية الإيرانية أن قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، سينضم إلى الاستعراض البحري الروسي في سان بطرسبرغ بعد تلقيه دعوة من وزير الدفاع الروسي.

كما قالت إيرنا أيضا إن "سهند" ستنضم إلى الاستعراض "إذا كانت البرامج التي تخطط لها روسيا تتماشى مع خطط الأسطول الإيراني".

الوجهة النهائية فنزويلا

وذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن الاستعراض البحري سيقام الأحد. وغادرت البارجتان ميناء بندر عباس الإيراني في مايو أيار.

فيما أفادت مجلة "بوليتيكو" لأول مرة في أواخر مايو/أيار، نقلا عن مسؤولين مجهولين، أن الوجهة النهائية لعدة سفن حربية إيرانية قد تكون فنزويلا.

ومع ذلك، يبدو أن السفن دارت حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا واستمرت شمالًا في رحلة طويلة غير عادية للبحرية الإيرانية.