حمّل حكومة روحاني المسؤولية.. انتفاضة الأهواز تقلق خامنئي

في مسعى لاحتواء انتفاضة المياه، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الذي هتف المتظاهرون ضده، المسؤولين للإسراع بمعالجة المشكلة في الأهواز.

وقال إن مسألة المياه في خوزستان تمثل مصدر قلق للسلطات، مضيفا أنه لو تم الاهتمام بمسألة المياه في خوزستان مسبقا لما واجهت البلاد المشاكل الحالية.

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وأوضح أن مشكلة المياه ليست بسيطة ولا يمكن لوم الناس على التعبير عن استيائهم.

"دخلنا مرحلة ثورية"

ومع استمرار الاحتجاجات في إقليم الأهواز جنوب غربي إيران بسبب نقص المياه وسوء الأوضاع المعيشية، شدد أمين عام الجبهة الديمقراطية الإيرانية والقيادي السابق بالحركة الطلابية، حشمت طبرزدي، على أنه "لا يمكن إسقاط هذا النظام إلا بثورة ديمقراطية".

وقال المعارض البارز في طهران اليوم الجمعة: "لقد دخلنا مرحلة ثورية، ولدى ثورة خوزستان إمكانية أن تصبح ثورة وطنية".

كما أوضح أن "على المنتفضين في الجنوب والوسط استخدام تكتيك التظاهرات المفاجئة ليمتد لهيب الثورة".

اتساع نطاق الاحتجاجات

من جهتها، أعلنت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، على تويتر، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات التي بدأت قبل 9 أيام في محافظة خوزستان انتشرت الآن في طهران وبوشهر وأصفهان وأماكن أخرى في البلاد.

وقالت رجوي إن مقتل محتجين من الأهواز وإيذه وأليكودرز ومدن ومناطق أخرى "يعكس إرادة الشعب الإيراني في إسقاط النظام الفاشي"، مضيفة أن التظاهرات ستنير طريق الحرية في إيران.

سحق التظاهرات السلمية

يذكر أنه في وقت سابق اليوم الجمعة، أكدت منظمة العفو الدولية، أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت أسلحة آلية مميتة وبنادق لسحق الاحتجاجات السلمية في معظمها بأنحاء محافظة خوزستان.

وقالت المنظمة في بيان، إن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 8 أشخاص في 7 مدن مختلفة، وأصابت واعتقلت العشرات منذ اندلاع الاحتجاجات في الأهواز.

كما دعت السلطات الإيرانية إلى الكف فوراً عن استخدام الأسلحة الآلية وبنادق الرش والإفراج عن جميع المعتقلين.

يشار إلى أن محافظة خوزستان الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، تشهد احتجاجات منذ الخميس الماضي على خلفية شح المياه.