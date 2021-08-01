إيران.. اعتقال وتعذيب شقيقتين للضغط على أخيهما الناشط

لا يزال مسلسل الاعتقالات والتعذيب بحق الناشطين وعائلاتهم مستمر في إيران، حيث استدعت المخابرات في مدينة اشنويه شمال غرب البلاد شقيقتين وحققت معهما وعذبتهما لمدة 8 ساعات.

وأفادت منظمة "هنكاو" المعنية بحقوق الإنسان، بأن هدف الاعتقال والتعذيب كان للضغط على شقيقهما، وهو صحافي وناشط إيراني في الخارج.

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وأوضحت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن السيدتين هما هاجر (41 عاما) وكلثوم (38 عاما) شقيقتا الناشط، ساتر آراس زاده المقيم في النرويج.

إلى ذلك، أضافت إلى أن عناصر المخابرات الإيرانية طالبوا الشقيقتين بالضغط على زاده لوقف نشاطه، وفق ما نقلت عن مصدر مطلع.

الضغط لتوقيع وثيقة

وأكد المصدر للمنظمة أن ذراعي هاجر أصيبتا بجروح بالغة، مشيراً إلى أن الكدمات ظاهرة عليها.

وكانت المخابرات قد طلبت من الشقيقتين التوقيع على وثيقة مكتوبة، خلال استدعائهما الأخير، إلا أنهما رفضتا ذلك، ما أفضى إلى مضايقتهما ومن ثم تعذيبهما.

وكان الناشط والصحافي ساتر آراس زاده (39 عاما) قد فر من إيران ليطلب اللجوء في النرويج، في 2011.

ويعتبر ناشطا في بعض الصحف، وهي "فريهيتن"، و"راديكال بورتال" و"أيوتروب"، حيث يغطي الأحداث الكردية باللغة النرويجية.

كما، نشر كتابا، في 2015، ويعمل على إصدار كتابه الثاني حاليا.

اعتقال ناشطين من الأهواز

في سياق متصل، اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، عددا من نشطاء الأهواز، بينهم امرأتان، خلال وقفة على شاطئ نهر كارون، مساء الجمعة، احتجاجا على سياسات نقل المياه.

وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين الذين كانوا يرفعون لافتات احتجاجا على سياسات نقل المياه إلى المحافظات الإيرانية الوسطى وقطع حصة المياه عن الأراضي الزراعية والمستنقعات المائية.

ومن بين الناشطين المعتقلين تم التعرف على أسماء كل من إبراهيم الحائي وسالم أنواري ووليد البدوي وسعيد الهليجي وإلهام الموسوي وفاطمة النعامي.

جدير بالذكر أن إقليم الأهواز يشهد احتجاجات واسعة من منذ 15 يوليو، وعلى مدى أسبوعين، قُتل خلالها 9 متظاهرين على الأقل واعتقل المئات من قبل قوات الأمن الإيرانية، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.