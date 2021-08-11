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رئيسي يقدم تشكيلة حكومته.. ويرشح أمير عبد اللهيان للخارجية

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المرشح لمنصب وزير الداخلية أمير عبداللهيان

رئيسي يقدم تشكيلة حكومته.. ويرشح أمير عبد اللهيان للخارجية

دبي - العربية.نت

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قدم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأربعاء، تشكيلة حكومته المقترحة إلى البرلمان، وفق ما نقله تلفزيون "بي تي في".

وقال التلفزيون في تغريدة على تويتر، إن رئيسي رشح أمير عبد اللهيان وزيرا للخارجية، مشيرا إلى أن تشكيلة حكومة إيران المقترحة تتضمن ترشيح جواد أوجي وزيرا للنفط.

خلافات مع النائب الأول تطرق باب حكومة رئيسي قبل تشكيلها إيران إيران و رئيسي خلافات مع النائب الأول تطرق باب حكومة رئيسي قبل تشكيلها

هذا ولا تصبح هذه القائمة نهائية إلا بعد مصادقة البرلمان عليها.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باشر أول تعييناته بعد توليه منصبه رسميا، الأحد، بتسمية نائب أول له، وفق ما أفادت الرئاسة، هو محمد مخبر المدرج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية.

وأعلن رئيسي أيضا تعيين غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية خلال توليه رئاستها، مديرا لمكتب الرئيس، علما أن اسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".

إبراهيم رئيسي - فرانس برس
إبراهيم رئيسي - فرانس برس

مهلة قانونية

ونصّب رئيسي من قبل المرشد الأعلى، علي خامنئي، الثلاثاء الماضي، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الخميس، وأمامه مهلة قانونية تستمر أسبوعين من أجل طرح أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية لنيل ثقة مجلس النواب.

وسبق لرئيسي أن شغل منصب رئيس السلطة القضائية، وواجه انتقادات من الغرب على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، وهو مدرج أيضا على لائحة العقوبات الأميركية منذ العام 2019.

وخاض رئيسي الانتخابات الرئاسية في غياب أي منافس جدي، ويتوقع أن تشهد رئاسته تعزيزا لهيمنة التيار المحافظ على هيئات الحكم في الجمهورية الإسلامية، لاسيما بعد الفوز العريض المحقق في الانتخابات التشريعية 2020.

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