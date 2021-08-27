رئيسي يبدأ جولاته على محافظات إيران بالأهواز

زار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مع عدد من وزرائه، اليوم الجمعة، محافظة خوزستان (وهي التسمية الإيرانية للأهواز)، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وتهدف حسب وسائل إعلام محلية لمعالجة أزمات المحافظة الجنوبية، ولاسيما المياه والبيئة.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الإيراني الجديد إلى محافظات البلاد وتستغرق يوما واحدا.

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وصرح رئيسي لدى وصوله إلى مطار الأهواز بأن زيارته تهدف للاطلاع على مشاكل أهالي المحافظة والبحث عن حلول سريعة، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وشهدت محافظة خوزستان في يوليو الماضي احتجاجات على انقطاع المياه، تخللها أعمال شغب وقتل خلالها شخصان على الأقل.

وتعاني إيران من أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما وأثرت أزمة المياه على الأسر والزراعة وتربية الماشية، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

ولدى زيارته لمستشفى رازي في الأهواز أمام حشد من الكوادر العلاجية والطبية، قال رئيسي إن "أولويتنا تتمثل بمعالجة تفشي كورونا والحكومة تبذل كل ما في وسعها لمساعدة أهالي محافظة خوزستان في هذا الصدد".

ودعا رئيسي إلى استخدام المعسكرات إذا دعت الحاجة إلى المزيد من الأماكن لاستشفاء مرضى كورونا، مضيفا أن "الحكومة تبذل قصارى جهودها واهتمامها لمعالجة المشاكل الناجمة التي سببها تفشي كورونا وسنعمل على تحسين الأوضاع".

وبسبب تفشي فيروس كورونا، كان مسؤول طبي إيراني دعا قبل إلى إغلاق محافظة خوزستان (وهي التسمية الإيرانية للأهواز) جنوب البلاد لمدة أسبوعين.

وحذر المسؤول من أن المحافظة مقبلة على كارثة كبيرة في حال عدم الإغلاق، حيث إن المستشفيات ممتلئة بمرضى كوفيد-19 ولا يوجد سرير لمصابين جدد، وفق "إيران إنترناشونال".

يذكر أن إصابات كورونا في إيران تجاوزت الـ4 ملايين، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 93 ألفاً.

وأعلنت وزارة الصحة، قبل أيام، ارتفاع عدد المدن الحمراء في البلاد إلى 336 مدينة، في وقت ارتفعت فيه أعداد وفيات الفيروس اليومية، بعد أزمة نقص الأسرة ووحدات العناية المركزة والأكسجين.