مسؤول يحذر: 60% من مباني طهران ستتضرر جداً لو حصل زلزال

أفادت صحيفة "هامشهري" الإيرانية بأن ستة من أصل كل 10 مبان في طهران لا تمتثل لمعايير مقاومة الزلازل وقد تتعرض لأضرار جسيمة في حال وقوع هزة عنيفة.

وكتبت الصحيفة الأربعاء نقلاً عن رضا كرامي محمدي مدير منظمة الوقاية من المخاطر وإدارتها في البلدية: "60% من المباني لا تفي بمعايير مقاومة الزلازل وستتعرض لأضرار جسيمة، و20% ستدمر بالكامل في حال وقوع زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريشتر".

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وأدلى كرامي محمدي بهذه التصريحات خلال اجتماع للمجلس البلدي دعا خلاله إلى تجديد أقدم المناطق العمرانية في العاصمة "في أقرب وقت ممكن" للحد من الأضرار في حال وقوع زلزال.

وتواجه إيران مخاطر بسبب عدة صفائح تكتونية وتعبرها العديد من الصدوع، وهي منطقة نشاط زلزالي قوي.

ويبلغ عدد سكان منطقة طهران أكثر من تسعة ملايين نسمة.

في مايو 2020، أدى زلزال متوسط القوة (4.6 درجات) مركزه على بعد 55 كلم من العاصمة إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 بجروح.