.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران.. وكالة تسنيم تصف رئيسي بـ"جلاد 88"

  • الخط
المرشد علي خامنئي وإبراهيم رئيسي
إيران و رئيسي

إيران.. وكالة تسنيم تصف رئيسي بـ"جلاد 88"

تحت هذا العنوان نقلت وكالة تسنيم تصريحات رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء حول قمة شنغهاي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصفت وکالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني الرئيس، إبراهيم رئيسي، بجلاد 1988 ثم حذفت العنوان الذي بدأ بهشتاغ "رئيسي جلاد 88".

وتحت هذا العنوان نقلت وكالة تسنيم تصريحات رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء حول قمة شنغهاي.

إعدامات الحوثي للمدنيين.. متهم عاشر توفي تحت التعذيب اليمن اليمن والحوثي إعدامات الحوثي للمدنيين.. متهم عاشر توفي تحت التعذيب
إيران.. تحذير من احتجاجات قد تصل إلى حد العصيان المدني إيران احتجاجات إيران إيران.. تحذير من احتجاجات قد تصل إلى حد العصيان المدني

وكان رئيسي، 60 عاما، عضوا في اللجنة المكونة من أربعة أشخاص، والتي استجوبت سجناء وأصدرت أوامر إعدام في مجزرة رهيبة، والتي أودت بحياة 5 آلاف شخص في إيران. وقال رئيسي إنه كان يتصرف بتوجيه من الأب المؤسس للثورة، آية الله روح الله الخميني، الذي أمر بتشكيل لجنة لتنفيذ عمليات الإعدام.

وكانت إحدى العوائل التي تضررت من المحاكمة ورفعت قضية ضد رئيسي في السويد ، حيث كان الابن طالبًا، يبلغ من العمر 28 عامًا وعضوًا في جماعة شيوعية في إيران، وكان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 1988 عندما استُدعي وفقًا لعائلته للمثول أمام لجنة وتم إعدامه دون محاكمة أو دفاع.

وألقت الشبهات حول عمل رئيسي في تلك اللجنة بظلالها عليه خلال صعوده في التسلسل الهرمي لإيران، وكان يشغل رئيس السلطة القضائية قبل انتخابات يونيو، التي دفعته إلى منصب الرئاسة. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق رسمي في تاريخ رئيسي.

وعلى الرغم من أن رئيسي سيتمتع بالحصانة الدبلوماسية إذا سافر إلى الخارج كرئيس للبلاد، إلا أن قضية السويد حيث تجري محاكمة ضد المجزرة يمكن أن تواجهه بمشاكل مزعجة وهو يخطط للانخراط مع العالم.

ووضعت الولايات المتحدة رئيسي على قائمة العقوبات منذ عامين لانتهاكات حقوق الإنسان، وهي ملزمة بمنحه تأشيرة كبلد مضيف للأمم المتحدة إذا رغب في حضور الجمعية العامة في نيويورك. ومع ذلك طلب ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الرئيس الأميركي جو بايدن رفض منح رئيسي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين تأشيرات دخول أميركا.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة من خلال متحدث باسمها إنه ليس لديها تعليق على المحاكمة في السويد، وأن خطط سفر رئيسي للجمعية العامة للأم المتحدة لا تزال غير واضحة بسبب جائحة كوفيد -19. ولكن من المقرر أن يتحدث رئيسي في هذا الحدث، إما شخصيًا أو افتراضيًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس
الأكثر قراءة
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية
من عجائب قيادة السيارة في الرياض من عجائب قيادة السيارة في الرياض
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد