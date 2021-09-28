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إيران تواصل قصف مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية بشمال العراق

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Iranian Kurdish Peshmerga members of the Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI)alvage items as they inspect damage at their party headquarters in Koysinjaq, 100 kilometres east of the capital of the northern Iraqi Kurdish autonomous region Arbil, on September 12, 2018, after it was hit days earlier by an Iranian rocket attack. At least a dozen members of the Iranian Kurdish rebel group were killed on September 8 in the a rocket attack on their headquarters carried out by Iran's Revolutionary Guards. The Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI) has carried out sporadic attacks inside Iran from its rear-bases in Iraq and is blacklisted as a terrorist group by Tehran.
أضرار في موقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في العراق بعد غارة إيرانية في 2018
ميليشيات إيران

إيران تواصل قصف مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية بشمال العراق

مصادر تؤكد لـ"العربية.نت" أن طائرات مسيّرة تابعة للحرس الثوري شنت البارحة هجمات ضد "البيشمركة" التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب " كومله"

دبي - العربية.نت

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قالت مصادر من الأحزاب الكردية المعارضة في إيران، لـ"العربية.نت"، إن هجمات الحرس الثوري الإيراني الجوية والمدفعية تتواصل على أماكن تواجدها في الجبال الحدودية بين إيران والعراق.

ووفقاً للمصادر، فقد شنت طائرات مسيّرة تابعة للحرس الثوري هجمات ليلة البارحة ضد معاقل عناصر "البيشمركة" التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ومواقع حزب "كومله" الكردي الإيراني.

وأكدت المصادر أن الحكومة الإيرانية كثفت الضغوط السياسية على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، بهدف نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية وإيقاف محطاتها الإذاعية ووسائلها الإعلامية في الإقليم.

مسيرة إيرانية (أرشيفية)
مسيرة إيرانية (أرشيفية)
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من ناحية أخرى، حشد الحرس الثوري عدداً كبيراً من القوات على الحدود خلال الأسابيع والأيام الماضية، خاصة في مناطق مريوان وبانه وسردشت وبيرانشهر، بالإضافة لتعزيزات بالأسلحة الثقيلة وقوات المدفعية.

يذكر أن للأحزاب الكردية الإيرانية عدة مواقع في المرتفعات الحدودية بين كردستان العراق والمناطق الكردية الإيرانية.

واستهدف الحرس الثوري خلال الأسبوعين الماضيين مقرات هذه القوات بعدة طائرات مسيرة وبالقصف المدفعي. وبحسب قادة هذه الأحزاب، لم تحدث هذه الهجمات أية خسائر بشرية، إلا أنها أدت لتضرر منازل قرويين ولتدمير مزارع.

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