خامنئي يعين متشدداً لرئاسة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أصدر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرسوماً بتعيين المتشدد، بيمان جبلي، رئيساً جديداً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وفقاً لما ذكره التلفزيون الإيراني.

وأشار التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء إلى أن جبلي سيحل محل عبد العلي علي عسكري، بعد انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات.

مادة اعلانية

ويأتي التغيير بأمر من المرشد الأعلى، خامنئي، الذي يملك القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

وجبلي البالغ من العمر 55 عاماً صاحب تاريخ طويل في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وكان نائباً للمدير السياسي فيها. كما عمل نائباً لوزير الإعلام في المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

وخلال السنوات الأخيرة، كان الخط التحريري لمؤسسة البث الحكومية قريباً بالفعل من المتشددين المعارضين للرئيس السابق المعتدل حسن روحاني، الذي توصل إلى اتفاق نووي تاريخي مع القوى العالمية في 2015.