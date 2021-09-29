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خامنئي يعين متشدداً لرئاسة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

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بيمان جبلي
بيمان جبلي
إيران و رئيسي

خامنئي يعين متشدداً لرئاسة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

خلال السنوات الأخيرة، كان الخط التحريري لمؤسسة البث الحكومية قريباً بالفعل من المتشددين المعارضين للرئيس السابق المعتدل حسن روحاني

طهران – أسوشييتد برس

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أصدر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرسوماً بتعيين المتشدد، بيمان جبلي، رئيساً جديداً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وفقاً لما ذكره التلفزيون الإيراني.

وأشار التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء إلى أن جبلي سيحل محل عبد العلي علي عسكري، بعد انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات.

عبد العلي علي عسكري
عبد العلي علي عسكري
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ويأتي التغيير بأمر من المرشد الأعلى، خامنئي، الذي يملك القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

وجبلي البالغ من العمر 55 عاماً صاحب تاريخ طويل في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وكان نائباً للمدير السياسي فيها. كما عمل نائباً لوزير الإعلام في المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

وخلال السنوات الأخيرة، كان الخط التحريري لمؤسسة البث الحكومية قريباً بالفعل من المتشددين المعارضين للرئيس السابق المعتدل حسن روحاني، الذي توصل إلى اتفاق نووي تاريخي مع القوى العالمية في 2015.

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