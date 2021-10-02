الإعصار شاهين يضرب إيران.. وإصابة 52 شخصاً

اجتاح الإعصار شاهين، السبت، منطقة جنوب محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي إيران، ما أدى إلى إغلاق 3 محاور من الطرق وإصابة 52 شخصا.

ووصلت العاصفة إلى مدينة تشابهار جنوب محافظة سيستان وبلوشستان بعد هطول الأمطار في المنطقة فجر اليوم السبت، ما أدى إلى تحطيم وغرق مركبين للصيد في ميناء بساندر دشتياري الواقع على بعد 100 كم من ميناء تشابهار.

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من جانبه، قال مدير عام شؤون الشحن والنقل الطرقي في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان إن طريق "ريمدان" الحدودي ومفترق طرق "نغور-بريس" وطريق "سماج-سندها" قد أغلقت حتى إشعار آخر بسبب الإعصار.

أمراض تنفس.. ومشاكل بالعيون

بدوره، صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بأن 52 شخصا راجعوا المراكز الطبية في المناطق التي اجتاحها الإعصار، وقال إن 3 أشخاص رقدوا في المراكز الطبية.

وأوضح أن غالبية المشاكل الحاصلة بسبب الإعصار تتعلق بالعيون وأمراض التنفس والقلب وقال إن المصابين غادروا المستشفيات بعد أن تلقوا الخدمات الطبية اللازمة.

إلى ذلك، قالت زعيمة المعارضة مريم رجوي أن آلاف المهمشين الإيرانيين المعرضين للإعصار بحاجة لمساعدة.