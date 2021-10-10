صواريخ وقنابل بوزن 500 كيلو ورادارات من إيران لفنزويلا

فنزويلا تتسلح بقوة من إيران، وفقاً لما يتضح من تقرير حصري، ظهر معززا بوثائق منذ يومين في مجلة موصوفة بجدية، هي Semana الصادرة أسبوعيا بكولومبيا، وفيه أن تزودها بالسلاح الإيراني، بدأ بعد هبوط طائرة "بوينغ 747" تابعة لشركة "فارس اير قشم" الإيرانية، في أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، وهي El Libertador الجوية بولاية "أراغوا" المطلة في أقصى الشمال الفنزويلي على بحر الكاريبي.

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عبر تلك الشحنة، وصل إلى فنزويلا 2.000 صاروخ و4.00 قنبلة و30 مدفعا قاذفا من الطائرات، إضافة إلى 35 رادارا، وبنادق ورشاشات بالآلاف، كجزء من عملية سمّوها Escudo Boliviano 2021 للتسلح، علما أن القصد من لفظة "بوليفيانو" بالاسم، وفق ما استنتجت "العربية.نت" من مطالعتها للتقرير بموقع المجلة، ليس تابعية العملية لدولة بوليفيا في أميركا الجنوبية، إنما إشارة إلى أن عملية "درع بوليفيا 2021" تابعة للجمهورية البوليفارية، وهو اسم فنزويلا الرسمي.

كانت الشحنة مكونة من رشاشات هجومية، طراز AK-103 عيار 7.62 ملم، إضافة لبنادق ألمانية الصنع، طراز Masaf عيار 51.62 ملم، فيما القنابل من طراز ZAB وطراز RBK البالغ وزن الواحدة فيهما 500 كيلوغرام، إلى جانب رشاشات مدفعية، طراز UPK-23-250 تطلق من الطائرات الحربية، مع نظام رادارات AESA APG-83 SABR للمسح الإلكتروني.

أما الصواريخ، وهي الأهم في الشحنة، فمنها 1500 طراز AGM-84 المضاد للسفن، وآخر من نوع AGM-65 Maverick مضاد جو- أرض للسفن والدروع والدفاعات الجوية ومنشآت تخزين الوقود، طبقا لما قرأت "العربية.نت" بسيرته، إضافة إلى 500 صاروخ AIM-7 جو- جو مضاد للطائرات، وآخر أميركي الصنع، طراز AIM-9X Sidewinde مضاد جو- جو للطائرات أيضا.



أمر رئاسي بالتجسس على كولومبيا

وتذكر المجلة في تقريرها، أن الجنرال Gerson Enrique Labrador مدير عام مكتب وزارة الدفاع الفنزويلية، هو من كتب تقريرا من 3 وثائق أدرج فيها الأسلحة التي طلب نقلها إلى مختلف مخازن القوات المسلحة البوليفارية وإلى الكوماندوز، وهي التي نجد صورها أعلاه.

كما توجد وثيقة، نشرت المجلة صورتها منفصلة، وهي المنشورة إلى جانب صورة غلاف المجلة، الموردة بالتقرير أن فيها أمرا صدر الأسبوع الماضي عن الدكتاتور الفنزويلي نيكولاس مادورو، بإرسال عدد من عناصر الاستخبارات - أسماؤهم في الوثيقة - للتمركز عند الحدود الفنزويلية مع كولومبيا، للتجسس واستراق السمع والبصر.

وأكدت المجلة في التقرير أن مهنيين مدربين على التعامل مع الأسلحة، وآخرين من الاستخبارات الإيرانية، وصلوا أيضا إلى فنزويلا "وفي الوقت نفسه تم إرسال عناصر من القوات المسلحة الفنزويلية لتدريبهم عبر دورات دفاعية واستراتيجية في ذلك البلد" إشارة إلى إيران التي أبرمت اتفاقا مع فنزويلا قبل أسبوعين، لمقايضة النفط الفنزويلي الثقيل بمكثفات إيرانية لاستخدامها بتحسين جودة نفطها الخام الشبيه بالقطران، وأن المقايضة ستستمر 6 أشهر في مرحلتها الأولى، لكن يمكن تمديدها.