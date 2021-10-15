.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرنسا: على إيران أن تظهر فعلاً لا قولاً نيتها العودة لفيينا

  • الخط
مفاوضات فيينا (أرشيفية - فرانس برس)
من مفاوضات فيينا (أرشيفية - فرانس برس)

فرنسا: على إيران أن تظهر فعلاً لا قولاً نيتها العودة لفيينا

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت فرنسا إيران، اليوم الجمعة، إلى إبداء استعدادها لاستئناف المحادثات النووية بالأفعال وليس الأقوال.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز: "يجب على طهران أن تظهر بالأفعال استعدادها لاستئناف محادثات فيينا مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي".

طهران: لن نتفاوض على نص جديد في فيينا إيران طهران: لن نتفاوض على نص جديد في فيينا



وكان دبلوماسي أوروبي أكد في وقت سابق اليوم، أن الوفد الإيراني غير مستعد في الوقت الحالي للعودة إلى طاولة التفاوض.

كما أكد في إيجاز صحافي، بحسب ما أوضح مراسل العربية في بروكسل، أن طهران ليست جاهزة في الوقت الراهن لاستئناف المحادثات في العاصمة النمساوية. وأضاف أن مباحثات أوروبية إيرانية مطولة ستجري نهاية الشهر الحالي (أكتوبر) حول الملف النووي.

من أحد شوارع طهران (فرانس برس)
من أحد شوارع طهران (فرانس برس)

"قريبا".. ولكن

يأتي هذا الموقف الفرنسي اليوم بعد أن كررت طهران مرارا خلال الأسابيع الماضية عزمها استئناف المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي قيدت بموجبه برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، "قريبا" لكن دون أن تحدد موعدا معلوماً.

فيما لوحت الإدارة الأميركية ببدائل لم تحددها في حال فشلت الدبلوماسية في استئناف الحوار. فقد أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالإضافة إلى المبعوث الأميركي روبرت مالي، أن واشنطن تدرس خططا بديلة عن المحادثات إذا لم تستأنف قريبا.

من إيران (أسوشييتد برس)
من إيران (أسوشييتد برس)

يذكر أن الدول الغربية التي لا تزال منضوية في الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى في العام 2015 (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام، حضت بشكل متواصل خلال الشهرين الماضيين على العودة إلى التفاوض في العاصمة النمساوية، بعد أن توقفت المحادثات في يونيو الماضي، عقب 6 جولات لم تفضِ إلى توافق على جميع القضايا العالقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بيتكوين تتجاوز عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل  بيتكوين تتجاوز عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 
مشاهد لا تصدق لبركان لابالما.. رماد عطّل الحياة بالكامل مشاهد لا تصدق لبركان لابالما.. رماد عطّل الحياة بالكامل
الأكثر قراءة
والد ياسمين صبري يهاجمها..ويلمح والد ياسمين صبري يهاجمها..ويلمح"أغرتها الأموال والطائرات"
بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة
للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري! للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري!
سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟ سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟
ابن مهاجر مصري يتزوج ابنة أميركي ثالث أغنى رجل بالعالم ابن مهاجر مصري يتزوج ابنة أميركي ثالث أغنى رجل بالعالم
نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى
قبل أن تذهب
شروط واشنطن لتقديم الدعم الحذر لطالبان
شروط واشنطن لتقديم الدعم الحذر لطالبان
اكتشف المزيد