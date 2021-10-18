الخارجية الإيرانية: المحادثات مع السعودية إيجابية ومستمرة

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن المحادثات مع السعودية كانت إيجابية وكانت على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأضاف أن "الاتصالات مستمرة، وأجواء المحادثات كانت محترمة وجادة".

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وتابع بالقول: "ما تقوله بعض وسائل الإعلام هو تكهنات إعلامية، ولم نؤكد أنباء زيارة الوفد السعودي لإيران".

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وصف المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني بالاستكشافية، والجادة.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، الجمعة، أن المفاوضات مع إيران كانت "ودية واستكشافية".