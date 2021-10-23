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فرنسا: توافق أوروبي حول ضرورة وقف إيران انتهاكاتها النووية

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philippe etienne
السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان
نووي إيران

فرنسا: توافق أوروبي حول ضرورة وقف إيران انتهاكاتها النووية

السفير الفرنسي لدى أميركا يؤكد خلال مقابلة مع "العربية" وجود تطابق سياسي بين باريس وواشنطن حول العراق وسوريا

العربية.نت

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قال السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة فيليب إتيان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هناك "توافقا أوروبيا حول ضرورة وقف إيران انتهاكاتها النووية".

كما شدد إتيان في حديث لـ"العربية" على أن فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة، قائلاً: "نحن ندعو منذ سنوات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بعد أن تركتها الولايات المتحدة في ظل الإدارة السابقة، لكننا بالطبع نناقش ونتعامل مع القضايا الأخرى. نحن لسنا مكتوفي الأيدي"، معطياً مثال المؤتمر الذي نظمته فرنسا مع العراق ببغداد خلال الصيف.

من المؤتمر الذي استضافته بغداد في أغسطس الماضي
من المؤتمر الذي استضافته بغداد في أغسطس الماضي

إلى جانب ذلك، أكد السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة أن بلاده تتشاور وتنسق مع بريطانيا وألمانيا وكذلك مع الصين وروسيا لعودة إيران السريعة للتفاوض في فيينا.

وقال: "سياساتنا واضحة جداً وتتمركز حول ضرورة العودة إلى خطة العمل المشتركة. كما نتفق مع الأميركيين على ضرورة عودة إيران السريعة للتفاوض في فيينا. وهذا يتطلب من إيران التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي أيضاً. كما أننا نناقش (مع إيران) كل القضايا الأخرى وليس فقط الملف النووي".

من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
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كما أكد السفير إتيان أن سياسة فرنسا "تتطابق مع واشنطن" في ملفي العراق ولبنان.

في سياق آخر، اعتبر أن العلاقة بين باريس وواشنطن "تعافت بعد أزمة الغواصات" النووية الأسترالية، مضيفاً أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقدان اجتماعاً على هامش قمة الـ20 نهاية هذا الشهر.

وشدد السفير الفرنسي على أن "فرنسا أقدم حليف لأميركا"، مضيفاً أن للبلدين "سياسة موحدة تجاه الصين".

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