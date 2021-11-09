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إيران: رصد مسيّرات أميركية قرب منطقة مناورات الجيش وإنذارها بالمغادرة

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مسيرة أميركية من طراز MQ-9 "تعبيرية"
إيران و رئيسي

إيران: رصد مسيّرات أميركية قرب منطقة مناورات الجيش وإنذارها بالمغادرة

وسائل الإعلام: الجيش الإيراني قال إن المسيرات الأميركية من طرازيMQ-9 وRQ-4 دون الدخول في مزيد من التفاصيل

العربية.نت

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أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإيراني رصد اقتراب طائرات أميركية مسيّرة من منطقة مناوراته البحرية والبرية.

وأضاف التلفزيون أن الجيش وجه إنذارا بالمغادرة للمسيّرات التي قال إنها من طرازي MQ-9 وRQ-4.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن المسيّرات الأميركية غيّرت مسارها بعد تصميم الدفاع الجوي على اعتراضها وتحذيرها بشكل متكرر.

وأفادت اللجنة الإعلامية للمناورة بأن طائرات بدون طيار من نوعي MQ-9 وRQ-4 دخلت منطقتي الاستطلاع للدفاع الجوي الإيراني FIR وADIZ، بينما كانت "تحت مراقبة كاملة لشبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد"، والتي اعترضها الدفاع الجوي للجيش.

وأضافت أن الطائرات غيرت مسارها بعد أن صمم الدفاع الجوي على اعتراضها والتحذير منها.

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وقالت: "منذ البداية، استقطبت مناورات "ذو الفقار 1400 المشتركة" انتباه بعض القوى خاصة الولايات المتحدة حيث كانت الطائرات بدون طيار الأميركية MQ-9 وRQ-4 تصر على جمع المعلومات وقربهما من المنطقة العامة للمناورة".

وأضافت "تم خلال المناورة تحذير الطائرات الأجنبية بشكل متكرر من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش".

وانطلقت مناورات "ذو الفقار 1400" البرمائية التي ينفذها الجيش الإيراني الأحد الماضي في سواحل مكران جنوب شرق إيران، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

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