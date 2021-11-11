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لاعبو منتخب إيران: بعد كل مباراة نغسل ملابسنا ونرتديها

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المنتخب الإيراني - أسوشييتد برس

لاعبو منتخب إيران: بعد كل مباراة نغسل ملابسنا ونرتديها

دبي - العربية.نت

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بعد فوزهم على المنتخب اللبناني، نشر لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم نصًا مشتركًا على صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، احتجاجًا على ظروف الفريق وعدم دفع المكافآت.

وكتبوا: "منذ عام يتعين علينا بعد كل مباراة غسل الملابس القديمة وارتداؤها".

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وكان منتخب لبنان قد أهدر فوزا ثمينا على أرضه أمام إيران بعد أن استقبل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخسر 2-1 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس.

وافتتح المهاجم اللبناني، سوني سعد، التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

فيما رد الإيرانيون بتسجيلهم هدفين متتاليين في الوقت القاتل المحتسب بدلا عن الضائع للمباراة التي جرت على ملعب صيدا الدولي، عبر كل من اللاعبين، سردار آزمون وأحمد نور الله.

المنتخب الإيراني - أسوشييتد برس
المنتخب الإيراني - أسوشييتد برس

ورفع منتخب إيران رصيده بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطتين أمام وصيفه منتخب كوريا الجنوبية، الذي تغلب بدوره على ضيفه الإماراتي بهدف وحيد.

بينما توقف رصيد لبنان عند 5 نقاط ويحتل المركز الثالث على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة منتخب العراق، الخامس، برصيد 3 نقاط، وضيفه السوري، متذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

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