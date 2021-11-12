.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طهران تتمسك بإزالة العقوبات.. لكن قبل الاتفاق أم بعده؟

  • الخط
نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في فيينا علي باقري كني (أرشيفية- رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في فيينا علي باقري كني (أرشيفية- رويترز)
نووي إيران

طهران تتمسك بإزالة العقوبات.. لكن قبل الاتفاق أم بعده؟

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تفوت إيران فرصة إلا وتؤكد تمسكها بإزالة العقوبات التي فرضت بعيد انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

وقبيل أسبوعين من استئناف الجولة السابعة من المحادثات النووية في فيينا، كرر عدد من المسؤولين الإيرانيين هذا الشرط.

مسؤولان إيرانيان: احتمال فشل مفاوضات فيينا أكبر من نجاحها إيران مسؤولان إيرانيان: احتمال فشل مفاوضات فيينا أكبر من نجاحها

بدوره، جدد نائب وزير الخارجية، وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" مساء أمس موقف بلاده وشروطها تجاه المفاوضات المرتقبة.

وأصر على أن القضية الرئيسية في تلك المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة هي رفع ما يوصفه بـ "العقوبات غير القانونية ضد إيران".

قبل أم بعد

أما عند سؤاله عن توقع رفعها قبيل الاتفاق على طاولة التفاوض في العاصمة النمساوية، أم خلال المباحثات، فأوضح أن الأمر قد يجري بطبيعة الحال خلال التفاوض، إلا أنه أعرب في الوقت عينه عن اعتقاده بأن تلك النقطة يجب أن تكون "استنتاجية أو متفق عليها حتى قبل البدء بالتفاوض".!

يذكر أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كان أعرب قبل يومين عن استعداد بلاده لإبرام "تفاهم جيد" في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، والمقرر استئنافها في 29 نوفمبر (2021). واعتبر أن عودة كل الأطراف إلى التزاماتهم "مبدأ مهم وأساسي".

شروط إيرانية

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت مطلع الأسبوع الحالي شروط تلك المحادثات المرتقبة، وأهدافها، طالبة رفع كامل العقوبات الأميركية التي فرضت منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018، فضلا عن مناقشة آلية التحقق من رفعها، بالإضافة إلى ضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا من أي اتفاق أو تفاهم مقبل.

في حين أوضح باقري في تصريحات للتلفزيون الرسمي ليل الثلاثاء الأربعاء، أن طهران لن تعيد التفاوض على برنامجها النووي في فيينا، على اعتبار أن الاتفاق بشأنه أنجز قبل خمسة أعوام.

كما شدد على أن المحادثات ستركز على "تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والعقوبات التي فرضتها واشنطن" بعد انسحابها الأحادي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في القمر أوكسجين يكفي البشر أكثر من 100 ألف عام في القمر أوكسجين يكفي البشر أكثر من 100 ألف عام
فيديو محرج لرئيسة وزراء نيوزيلندا.. فيديو محرج لرئيسة وزراء نيوزيلندا.. "هل تعانون مثلي"
الأكثر قراءة
رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟
الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لعدد من الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لعدد من "المميزين"
قصته هزت مصر.. ماذا قال الشاب الكفيف الذي تاه 21 عاماً؟ قصته هزت مصر.. ماذا قال الشاب الكفيف الذي تاه 21 عاماً؟
ولّدت العشرات وأدارت مستشفى..قصة مصرية انتحلت صفة طبيبة ولّدت العشرات وأدارت مستشفى..قصة مصرية انتحلت صفة طبيبة
اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي "أخد مهري وكل ملابسي"
قبل أن تذهب
باريس تحذر من اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي
باريس تحذر من اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي
اكتشف المزيد