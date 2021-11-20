.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إحراق مكتب نائب إيراني أقر بإطلاقه النار على متظاهري 2019

  • الخط
حسن نوروزي
حسن نوروزي
احتجاجات إيران

إحراق مكتب نائب إيراني أقر بإطلاقه النار على متظاهري 2019

حسن نوروزي قال في مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي: "كنت من بين أولئك الذين أطلقوا النار على الناس. أطلقنا النار. من يجرؤ على محاكمتنا اليوم؟"

طهران – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أحرق مجهولون واجهة مكتب نائب إيراني محافظ متشدد أثارت تصريحات أدلى بها مؤخراً بشأن احتجاجات العام 2019 المناهضة للحكومة انتقادات واسعة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية السبت.

وقالت وكالة "فارس" المحافظة: "أُضرمت النيران مساء الجمعة في واجهة مكتب حجة الإسلام (وهو لقب لرجل دين برتبة متوسطة) حسن نوروزي، ممثل دائرة رباط كريم الانتخابية" في جنوب طهران، مضيفةً أن المهاجمين "مجهولون".

وخرج متظاهرون إلى الشوارع في أنحاء إيران في نوفمبر 2019 بعدما رفعت الحكومة بشكل مفاجئ أسعار الوقود، في تحرّك معارض كان غير مسبوق في حجمه منذ عقد.

من احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران
من احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران

وأُحرقت محطات البنزين وتعرّضت مراكز الشرطة لهجمات قبل أن تتدخل قوات الأمن لإخماد التحرّك بعنف في ظل انقطاع شبه كامل للإنترنت.

وأقرّت السلطات الإيرانية بسقوط 230 قتيلاً، لكن خبراء يعملون لصالح الأمم المتحدة تحدّثوا عن مقتل 400 شخص في الاضطرابات، بينما تحدثت المعارضة الإيرانية عن آلاف القتلى.

وقال نوروزي في مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي: "كنت من بين أولئك الذين أطلقوا النار على الناس. أطلقنا النار. من يجرؤ على محاكمتنا اليوم؟".

مكتب نوروزي بعد إحراق واجهته
مكتب نوروزي بعد إحراق واجهته
مقتل 6 رجال أمن إيرانيين في أسبوع.. أحدهم في الأهواز إيران إيران و رئيسي مقتل 6 رجال أمن إيرانيين في أسبوع.. أحدهم في الأهواز

وجاءت تصريحاته رداً على "محاكمة" رمزية لمدة أربعة أيام نظّمها في لندن الشهر الجاري ناشطون ومعارضون للنظام الإيراني يعيشون في الخارج على خلفية العنف. وقوبلت تصريحاته بانتقادات شديدة في إيران، بما في ذلك من قبل وسائل الإعلام المحافظة المتشددة.

وأفادت صحيفة "جوان": "قال نوروزي إنه تم تحريف المقابلة، ومع ذلك أقر بإدلائه بالتصريحات"، فيما وصفت وكالة "فارس" تصريحاته بأنها "غريبة ولا تصدّق".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية: المضادات الحيوية لا تعالج كوفيد-19.. إلا هذه الحالات! الصحة العالمية: المضادات الحيوية لا تعالج كوفيد-19.. إلا هذه الحالات!
أصيل هميم للعربية.نت: تيك توك لا يصنع نجماً ويوتيوب ليس مؤشراً للنجاح أصيل هميم للعربية.نت: تيك توك لا يصنع نجماً ويوتيوب ليس مؤشراً للنجاح
الأكثر قراءة
منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية
المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح
أين ستذهب بعد رحيلك عن ليفربول؟.. سؤال مفاجئ ورد غامض من صلاح أين ستذهب بعد رحيلك عن ليفربول؟.. سؤال مفاجئ ورد غامض من صلاح
رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس
حظر حماس.. ضربة جديدة للإخوان المنقسمة على نفسها حظر حماس.. ضربة جديدة للإخوان المنقسمة على نفسها
هذه أفضل فاكهة.. يمكنك تناولها من أجل صحة أمعائك هذه أفضل فاكهة.. يمكنك تناولها من أجل صحة أمعائك
قبل أن تذهب
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
اكتشف المزيد