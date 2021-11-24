محافظو الوكالة الذرية يناقشون اليوم التزامات إيران النووية

من المتوقع أن تبدأ اليوم الثلاثاء في فيينا اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة التزامات إيران المتصلة ببرنامجها النووي.

وكانت فرنسا قد اعتبرت الأسبوع الماضي أنه يتعين على مجلس المحافظين أن "يبعث برسالة قوية" لإيران في اجتماعه خاصةً وسط القلق الشديد الذي تثيره الأنشطة النووية الإيرانية التي كشف عنها تقرير الوكالة الأخيرة.

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وسيدرس مجلس محافظي الوكالة، المكون من 35 دولة، اليوم هذا التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي وكشف أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وبحسب التقرير، بات مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب يتجاوز بأكثر من 12 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقُدِّر في مطلع نوفمبر بـ2489.7 كلغ. وتشمل الكمية الإجمالية حالياً 113.8 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، و17.7 كلغ بنسبة 60%.

واجتماعات الوكالة تأتي بعد زيارة قام بها إلى طهران أمينها العام رافاييل غروسي، وقبل أيام من استئناف المفاوضات النووية في فيينا في 29 نوفمبر الحالي.

هذا وألغى غروسي مؤتمراً صحافياً كان مقررا أن يعقده مساء الثلاثاء بعد عودته من طهران حيث أجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول البرنامج النووي الإيراني.

وكان غروسي قد أكد الثلاثاء من إيران أنه يسعى للتوصل إلى "أرضية تفاهم" على خلفية قلق غربي إزاء زيادة طهران مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

والتقى غروسي في طهران رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي دعا إلى عدم تسييس المحادثات.