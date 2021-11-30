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زوجة حارس سليماني: لا نجرؤ على الحديث عن مقتل زوجي بسوريا

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زوجة حارس سليماني: لا نجرؤ على الحديث عن مقتل زوجي بسوريا

دبي - العربية.نت

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كشفت أعظم قمري زوجة رضا خرمي، أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني وأحد الحراس الشخصيين لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني أنها لا تجرؤ على الحديث خارج المنزل عن مقتل زوجها في سوريا، خوفا من الانتقادات.

وأوضحت أن سبب ذلك يعود إلى الضغوط الشعبية وتساؤلات الناس حول علاقة إيران بسوريا خصوصاً أن الكثير من الأموال تدفع لهؤلاء المقاتلين بحجة الدفاع عن المراقد الشيعية خارج البلاد.

ميليشيات حسينيون الأذرية أسسها سليماني تظهر في أزمة طهران وباكو   إيران ميليشيات إيران ميليشيات حسينيون الأذرية أسسها سليماني تظهر في أزمة طهران وباكو  

كما أضافت في تصريحات لصحيفة "كيهان" المحلية أمس الاثنين، أن هذه الأسباب جعلتهم لا يجرؤون على القول خارج البيت إنهم من "عائلة الرجل الذي ذهب إلى سوريا للدفاع عن المقدسات وقتل". وتابعت "أصبحنا نفضل القول إن زوجي كان جنديا وقتِل على الحدود".

كذلك، لفتت إلى أن "الناس يعتقدون أن النظام الإيراني ومؤسساته يدفعون الكثير من المال للمقاتلين بسوريا، لكن الواقع عكس ذلك، فالمبالغ ليست كبيرة، بل تعادل تقريبا رواتب العمال"

صورة متداولة على المواقع الإيرانية لسليماني وحرسه
صورة متداولة على المواقع الإيرانية لسليماني وحرسه

الدفاع عن المراقد

يشار إلى أن النظام الإيراني ومؤسساته العسكرية يصفون القوات الإيرانية والميليشيات الأفغانية والباكستانية وغيرها الذين أرسلتهم إلى سوريا، بـ "المدافعين عن المراقد الشيعية".

وكان رضا خرمي، الذي انضم للحرس الثوري الإيراني عام 1995، يحمل رتبة عقيد، ويعمل ضمن فريق حماية قاسم سليماني تحت اسم مستعار هو أبو رضوان، ولقي مصرعه في سوريا في يونيو/حزيران 2016.

رضا خرمي
رضا خرمي

إنفاق بالمليارات

يذكر أن الوجود الإيراني في سوريا تعرض لانتقادات متكررة من قبل الشارع ، لاسيما في بعض الاحتجاجات، حيث رفعت شعارات منددة بالمشاركة في الحرب إلى جانب النظام هناك.

فقد كشف محمد رضا نقدي، المساعد التنسيقي في الحرس الثوري في يناير الماضي أن إيران أنفقت على مدى الثلاثين عاما الماضية، 17 مليار دولار على "الأنشطة الدفاعية والثقافية" في المنطقة. وأشار حينها، ضمنياً، إلى الفترة التي كان فيها سليماني، لمدة 22 عاماً على الأقل، قائداً لفيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس، بقرار ودعم خاص من علي خامنئي.

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