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لا تغيير بموقف إيران.. واجتماع أميركي أوروبي في فيينا الليلة

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This handout photo taken and released on December 9, 2021 by the EU delegation in Vienna - EEAS shows flags of participating states during a meeting of the joint commission on negotiations aimed at reviving the Iran nuclear deal in Vienna, Austria. Negotiators of the Iranian nuclear deal met on December 9, 2021, 'determined to work hard' to save the 2015 deal after the suspension of talks last week. (Photo by Handout / EU DELEGATION IN VIENNA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNA / EEAS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNA / EEAS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
نووي إيران

لا تغيير بموقف إيران.. واجتماع أميركي أوروبي في فيينا الليلة

دبلوماسي أوروبي يؤكد لـ"العربية" أن موقف إيران في مفاوضات النووي لم يشهد تغييراً جوهرياً

العربية.نت

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سيعقد مساء اليوم الأحد اجتماع موسع في فيينا، على هامش المفاوضات المتصلة ببرنامج إيران النووي، يشارك فيه رؤساء الوفود الأوروبية ورئيس الوفد الأميركي، روبرت مالي، إثر عودتهم من ليفربول.

وفي هذا السياق أكد دبلوماسي أوروبي لمراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في فيينا أن "موقف إيران في المفاوضات لم يتغير بشكل جوهري".

يأتي هذا بينما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، السبت، من أن الوقت ينفد أمام إيجاد سبيل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وذلك بعد اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة السبع.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في اجتماع مجموعة السبع في ليفربول
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في اجتماع مجموعة السبع في ليفربول

وقالت بيربوك للصحافيين في مدينة ليفربول بإنجلترا، حيث يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع: "الوقت ينفد"، مضيفةً: "ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم".

وقالت إن إيران استأنفت المحادثات بموقف أعاد المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء. وتأتي الجولة الحالية من المحادثات في فيينا بعد توقف دام خمسة أشهر إثر انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران.

وفي وقت سابق من السبت، قال مسؤولون أميركيون إن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عقد الجمعة اجتماعاً "مثمراً" مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بحثوا فيه آفاق المحادثات مع إيران.

وقالت مسؤولة كبيرة بوزارة الخارجية الأميركية إنه جرت محادثات "مكثفة" بين دول مجموعة السبع التي وحدت موقفها بشأن المحادثات النووية.

اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في ليفربول
اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في ليفربول
ألمانيا تحذر: الوقت ينفد أمام الاتفاق النووي مع إيران إيران ألمانيا تحذر: الوقت ينفد أمام الاتفاق النووي مع إيران

وكان المسؤولون الإيرانيون قد قالوا من قبل إنهم متمسكون بموقفهم المتشدد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، السبت، عن رئيسي قوله إن إيران "جادة" في المحادثات النووية الجارية في فيينا.

وتُجرى محادثات فيينا بشكل غير مباشر بين الولايات المتحدة وإيران حيث يتنقل دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين بين الوفدين الأميركي والإيراني لأن طهران ترفض التواصل المباشر مع واشنطن.

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