الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ كروز خلال مناورات عسكرية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صواريخ كروز خلال مناورات عسكرية وتدمير أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة، بواسطة طائرات مسيرة هجومية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "اليوم الثاني من المناورات بدأ بحضور قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد والقائد العام لقوات الحرس اللواء حسين سلامي ومجموعة من قادة وخبراء هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

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وأضافت أنه "خلال هذه المناورات، نجحت الطائرات المسيرة الهجومية في ضرب وتدمير أهداف برية وبحرية ثابتة ومتحركة، والتي تم رسمها وفق سيناريوهات معقدة"، مشيرة إلى دعم جوي من قبل طائرات مروحيات هجومية أطلقت بدقة على الأهداف.

وتابعت الوكالة أنه "في اليوم الثاني من المناورات نُفذت عمليات الدفاع عن الشواطئ وعمليات دفاع ثابتة ومتحركة لمواجهة أي إنزال".

وأطلق الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الاثنين، مناورات عسكرية جنوب البلاد، لمحاكاة أحد أحدث الخطط الهجومية في الحروب، وسط مخاوف من هجمات إسرائيلية.

وقال مساعد القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العامة العميد نيلفروشان، إن هذه المناورات جارية في سياق رفع مستوى الاستعداد القتالي للحرس الثوري، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

والمناورات المسماة "النبي الأعظم" تجري في منطقة سواحل هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان، الواقعة جنوب وجنوب غربي البلاد.

وصرح نيلفروشان بأن رسالة هذه المناورات هي الدفاع وصون أمن إيران القومي "ولجيراننا السلام والصداقة والأمن".

وكانت أصوات إطلاق نيران مضادة للطائرات سُمعت صباح اليوم قرب محطة بوشهر للطاقة النووية، بسبب تدريبات للدفاع الجوي، بحسب ما قاله نائب محافظ بوشهر محمد تقي إيراني.

وقال إيراني لوسائل إعلام رسمية إيرانية: "أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة".

يأتي ذلك في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشن هجمات على منشآت إيران النووية لتعطيل برنامجها الذي تعتقد أنه يستهدف تطوير قنبلة نووية.