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اصطدام قطاري مترو في إيران.. وسقوط جرحى

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اصطدام قطاري مترو في إيران.. وسقوط جرحى

خروج قطار عن مساره بعد اصطدامه بقطار آخر في منطقة شيتغار

طهران - وكالات

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أصيب عدد من الأشخاص عندما اصطدم قطارا مترو خارج طهران، اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية، خروج قطار عن مساره بعد اصطدامه بقطار آخر في منطقة شيتغار بالقرب من العاصمة الإيرانية.

وقال مجتبى خالدي، المتحدث باسم دائرة الطوارئ الإيرانية، إن 22 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، أحدهم مصاب بجروح خطيرة.

وصرح خالدي لوسائل إعلام إيرانية، أن تسعة آخرين تلقوا العلاج في مكان الحادث.

وقال خالدي إنه تم إرسال ثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث الذي لم يسفر عن سقوط قتلى.

وأشار نائب رئيس شركة مترو الأنفاق في طهران إلى أن عملية فصل القطارين جارية، بينما تجري التحقيقات حاليا لمعرفة أسباب الحادث.

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