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روسيا: استئناف محادثات فيينا بشأن نووي إيران قبل نهاية العام

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Deputy Secretary General of the European External Action Service (EEAS) Enrique Mora and Iran's chief nuclear negotiator Ali Bagheri Kani with delegations wait for the start of a meeting of the JCPOA Joint Commission in Vienna, Austria December 9, 2021. (Reuters)
جولة من محادثات فيينا - أرشيفية
نووي إيران

روسيا: استئناف محادثات فيينا بشأن نووي إيران قبل نهاية العام

وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت الاثنين، أن لا موعد ثابتاً لاستئناف محادثات فيينا بشأن النووي

دبي - العربية.نت

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن محادثاتِ فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والتي توقفت مؤقتًا بناء على طلب إيران الأسبوع الماضي، ستُستأنف قبل نهاية هذا العام.

كما أكد دبلوماسيون لرويترز، أنه من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق في أواخر ديسمبر.

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وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت الاثنين، أن لا موعد ثابتا لاستئناف محادثات فيينا بشأن النووي.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أن الوفد الإيراني لم يجرِ مفاوضات مباشرة مع الجانب الأميركي، بل استلم بعض الرسائل عبر إنريكي مورا، المنسق الأوروبي للمفاوضات.

وأضاف أن بلاده ردت على الرسائل الأميركية بصورة غير مباشرة.

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