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لجنة نيابية إيرانية: ندرس اتفاقاً مؤقتاً طرح في فيينا

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من البرلمان الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)
من البرلمان الإيراني (أرشيفية - فرانس برس)

لجنة نيابية إيرانية: ندرس اتفاقاً مؤقتاً طرح في فيينا

دبي - العربية.نت

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كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زاده أن دول مجموعة 4+1 اقترحت اتفاقاً مؤقتاً خلال محادثات فيينا يمهد للتوصل لاتفاق دائم حول البرنامج النووي الإيراني، مضيفاً أن طهران لم تمانع إلا أنها لم توافق أيضا بعد.

كما أوضح أن هذا المقترح "قيد الدراسة". وأكد في تصريحات نقلتها وكالة إرنا اليوم الأربعاء أن إبرام اتفاق "مؤقت" لا يضر بالاتفاق النووي. إلا أنه أضاف أن أولوية بلاده تبقى التوصل إلى اتفاق دائم.

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إعادة بناء الثقة

إلى هذا اعتبر أن على الدول الغربية اتخاذ خطوات مؤثرة لإعادة بناء الثقة في أي اتفاق مقبل.

وأردف قائلا: "لسنا متفائلين بعودة واشنطن لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي".

"تقدم بطيء جدا"

يأتي هذا وسط تصريحات أوروبية وأميركية على السواء تدعو إلى تسريع وتيرة المحادثات، لاسيما مع تسارع البرنامج النووي الإيراني.

فقد أشار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان أمس إلى أن المحادثات بطيئة جدا، معتبراً أن ذلك يهدّد إمكانية التوصّل إلى اتفاق في "إطار زمني واقعي".

بدوره شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، على الحاجة إلى "تسريع التقدم" لينسجم مع سرعة تقدم البرنامج النووي لإيران حاليًا.

يذكر أن طهران تخوض منذ أبريل الماضي (2021) مباحثات في فيينا مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015.

فيما تشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018، بشكل غير مباشر في الجولات التي بلغ عددها حتى الآن 8.

وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة، وسط تزايد القلق من تسارع الخطى الإيرانية على الصعيد "النووي"!

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