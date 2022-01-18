اجتماع أميركي روسي لمراجعة مفاوضات نووي إيران

قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف اليوم الثلاثاء إن وفدي روسيا وأميركا التقيا في العاصمة النمساوية لمراجعة موقف المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مع التركيز بشكل خاص على القضايا العالقة.

وأضاف عبر تويتر: "التقى الوفدان الروسي والأميركي في مقر البعثة الروسية واستعرضنا الوضع في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع التركيز بشكل خاص على القضايا العالقة".

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وفي ذات السياق، أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الثلاثاء أن اجتماعا مشتركا لرؤساء وفود إيران والترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي عقد في سياق محادثات فيينا.

ولم تكشف الوكالة عن فحوى الاجتماع، لكنها قالت إنه عقد بحضور عدد من الخبراء.

واستؤنفت المشاورات الدبلوماسية في محادثات رفع الحظر في فيينا في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد توقف دام يومين.