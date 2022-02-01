مظاهرات المعلمين بإيران مستمرة.. ومطالب بإطلاق الموقوفين
منذ يناير ينظم المعلمون تظاهرات في مدن عدة احتجاجاً على بطء إصلاح الأجور ورواتب التقاعد
تظاهر آلاف المعلّمين الإيرانيين مرة جديدة أمس الاثنين احتجاجاً على بطء تطبيق إصلاحات للأجور ورواتب التقاعد، وفق ما أوردت صحف اليوم الثلاثاء، في احتجاجات تخلّلتها مطالبة بالإفراج عن زملاء موقوفين.
واحتجاجات الاثنين هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي تقيمها في الآونة الأخيرة قطاعات مهنية إيرانية عدة في إيران احتجاجاً على الظروف المعيشية والاقتصادية.
وأفادت صحيفة "أرمان ملي" الإصلاحية في عددها الصادر الثلاثاء أن معلّمي مدارس اعتصموا الاثنين أمام مقر مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، إضافةً الى مقرات تابعة لوزارة التربية في مدن عدة منها أصفهان وشيراز.
وأوضحت الصحيفة أن الاثنين كان اليوم الثالث توالياً الذي يُنظم فيه المعلمون احتجاجات على الظروف الراهنة.
من جهتها، أشارت وكالة "إيلنا" إلى أن المعلمين المحتجين في محافظة البرز (غرب طهران) رفعوا لافتات تطالب بـ"الإفراج عن المعلمين الموقوفين"، في إشارة لزملاء أفادت تقارير عن تعرضهم للتوقيف خلال احتجاجات سابقة.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت الشهر الماضي عن تنظيم مئات المعلمين احتجاجات في مدن عدة، احتجاجاً على بطء إصلاح الأجور ورواتب التقاعد.
ورفع المحتجون الاثنين سلسلة مطالب، منها على سبيل المثال مساواة رواتبهم برواتب أقرانهم في مجالات أخرى من القطاع العام، وفق "إيلنا".
ونقلت الوكالة عن محتجّ في مدينة يزد (وسط) قوله: "للأسف، راتب معلم يحمل شهادة عليا وأحياناً شهادة دكتوراه، يناهز 4.5 مليون تومان (نحو 160 دولاراً أميركياً) شهرياً".
وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تفاقمها العقوبات الأميركية، وقد انعكست في تراجع سعر صرف العملة وزيادة التضخم.
وقدّر البنك الدولي نسبة التضخم في إيران بنحو 43% بين أبريل ونوفمبر 2021.
كما انتقد المرشد علي خامنئي الأحد بعض القرارات الاقتصادية "الخاطئة" التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي، معتبراً أنها كانت سبباً في تحقيق مؤشرات اقتصادية "غير مرضية".
-
الصحة العالمية: سلالة أوميكرون الفرعية ليست أشد من "الأصلية"المدير العام للمنظمة أكد أنّه من المبكر جداً أن تعلن الدول الانتصار على وباء كورونا أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس فيروس كورونا
-
كوريا الجنوبية تهزم سوريا وتتأهل إلى كأس العالمتأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد فوزه 2-صفر على سوريا في الإمارات قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة الأولى ... رياضة عالمية
-
المنتخب السعودي في اليابان.. العقدة تستمرعجز المنتخب السعودي عن الخروج بنقطة على الأقل من الأراضي اليابانية للمرة السادسة على التوالي وذلك بعدما سقط أمام "الساموراي" بهدفين دون مقابل يوم ... رياضة سعودية