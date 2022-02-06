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إسرائيل: إيران تكثف تصرفاتها العدائية تزامناً مع المحادثات

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Israeli Prime Minister Naftali Bennett speaks during a press conference at the Prime Minister's Office in Jerusalem, January 2, 2022. Emil Salman/Pool via REUTERS
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
ميليشيات إيران

إسرائيل: إيران تكثف تصرفاتها العدائية تزامناً مع المحادثات

نفتالي بينيت: أي اتفاق مع إيران بالشروط الراهنة سيجعل المنطقة تدفع ثمناً باهظاً

العربية.نت

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن إيران تكثف تصرفاتها العدوانية في المنطقة تزامناً مع محادثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بينيت في مستهل جلسة للحكومة اليوم ونقلها بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

من المحادثات في فيينا
من المحادثات في فيينا

وقال بينيت إن "إيران تتصدر محور التهديدات على دولة إسرائيل"، مضيفاً أن حكومته "تتحمل المسؤولية عن مواجهة البرنامج النووي الإيراني".

وتابع: "بطبيعة الحال نتابع عن كثب مجريات الأمور في محادثات فيينا. وموقفنا معروف وواضح ومفاده أن الاتفاق، بشروطه الراهنة، سيضر بمساعي التعامل مع البرنامج النووي" لإيران.

وحذّر بينيت قائلاً: "من يعتبر هذا الاتفاق عاملاً معززاً للاستقرار هو مخطئ. فليس من شأنه إلا أن يؤجل وبشكل مؤقت مجال التخصيب.. لكننا جميعاً في هذه المنطقة سندفع ثمناً باهظاً وغير متناسب في المقابل".

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وأكد أنه "على مدار الأسابيع الأخيرة، وخلال عملية المفاوضات الجارية، كثفت إيران من تصرفاتها العدوانية لتمارس الإرهاب المرة تلو الأخرى في المنطقة، كما شاهد الجميع. هكذا يتم التفاوض على الطريقة الإيرانية".

وشدد مجدداً على أن "إسرائيل ستحتفظ بحرية التصرف على كل حال، سواء مع الاتفاق أو بدونه".

وفي الشق الاقتصادي المتعلق بإيران قال بينيت: "يدرك كل مستثمر عاقل، وأقول ذلك للشركات الدولية، أن الاستثمار في النظام والاقتصاد الإيرانيين في الوقت الحالي هو عبارة عن استثمار غير ذكي، سواء على المدى البعيد أو حتى المتوسط".

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