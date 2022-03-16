بريطانيا: نسعى لتسديد ديننا لإيران والإفراج عن راتكليف

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، إن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران، لكنها أشارت إلى أن الأمر لم يصل بعد لحد التسوية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في 2021 نقلا عن مسؤولين إيرانيين لم تسمهم قولهم، إن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري راتكليف سيتم الإفراج عنها فور رد هذا الدين.

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وقالت تراس لمحطة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم: "لقد جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى لسبل لدفعه"، مضيفةً أن فريقاً بريطانياً مفاوضاً موجود حالياً في إيران لتسوية هذا النزاع.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" اليوم الأربعاء عن رئيس الوزراء بوريس جونسون قوله، إن المحادثات مع إيران للإفراج عن المحتجزة نازنين زاغري راتكليف "تمضي قدماً وتسير إلى الأمام".

وأضاف جونسون خلال زيارة لأبوظبي في الإمارات أن مفاوضات الإفراج عن مزدوجي الجنسية في طهران مستمرة "لفترة طويلة".

يأتي هذا بينما كانت عدة مصادر أكدت أمس، أن نازنين زاغري راتكليف استعادت جواز سفرها البريطاني، ولكن لا يسمح لها بعد بالسفر خارج إيران.

وإعادة جواز السفر إلى زاغري راتكليف، الناشطة في المجال الخيري والمحتجزة في طهران منذ نحو ست سنوات، رفعت سقف الآمال في إحراز تقدم في المفاوضات الجارية من أجل إطلاق سراحها تماماً.

وقضت زاغري راتكليف، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، خمس سنوات في السجن بعد احتجازها في مطار طهران في إبريل 2016.

وأدينت لاحقاً بالتخطيط للإطاحة بالحكومة الإيرانية، وهي تهمة نفتها هي وأنصارها ومنظمات حقوقية.

وتقبع زاغري راتكليف رهن الإقامة الجبرية، ولم تتمكن من مغادرة إيران منذ إطلاق سراحها من السجن.

يأتي التطور بشأن زاغري راتكليف بينما تمضي طهران ولندن قدماً في محادثات بشأن دين طويل الأمد بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن الحكومة البريطانية مدينة بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني لإيران لعدم تسليمها طهران دبابات من طراز تشيفتن، بعدما تم إلغاء الصفقة الموقعة بين شاه إيران وبريطانيا بخصوصها قبيل ثورة 1979 التي أطاحت به.