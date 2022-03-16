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بريطانيا: نسعى لتسديد ديننا لإيران والإفراج عن راتكليف

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A handout picture released by the Free Nazanin campaign on March 17, 2020 shows Nazanin Zaghari-Ratcliffe holding an old picture of herself with her husband and daughter as she poses for a photograph in West Tehran, Iran following her release from prison for two weeks.
نازنين زاغري راتكليف في طهران قيد الإقامة الجبرية (أرشيفية)
سجون إيران

بريطانيا: نسعى لتسديد ديننا لإيران والإفراج عن راتكليف

وزيرة الخارجية البريطانية تقول إن لندن تبحث لتسديد 400 مليون جنيه إسترليني إلى طهران.. وجونسون يعلن عن تقدم في المحادثات للإفراج عن نازنين زاغري راتكليف

العربية.نت

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، إن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران، لكنها أشارت إلى أن الأمر لم يصل بعد لحد التسوية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في 2021 نقلا عن مسؤولين إيرانيين لم تسمهم قولهم، إن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري راتكليف سيتم الإفراج عنها فور رد هذا الدين.

راتكليف في منزلها بطهران في مارس 2020 وترتدي سواراً إلكترونياً
راتكليف في منزلها بطهران في مارس 2020 وترتدي سواراً إلكترونياً

وقالت تراس لمحطة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم: "لقد جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى لسبل لدفعه"، مضيفةً أن فريقاً بريطانياً مفاوضاً موجود حالياً في إيران لتسوية هذا النزاع.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" اليوم الأربعاء عن رئيس الوزراء بوريس جونسون قوله، إن المحادثات مع إيران للإفراج عن المحتجزة نازنين زاغري راتكليف "تمضي قدماً وتسير إلى الأمام".

وأضاف جونسون خلال زيارة لأبوظبي في الإمارات أن مفاوضات الإفراج عن مزدوجي الجنسية في طهران مستمرة "لفترة طويلة".

يأتي هذا بينما كانت عدة مصادر أكدت أمس، أن نازنين زاغري راتكليف استعادت جواز سفرها البريطاني، ولكن لا يسمح لها بعد بالسفر خارج إيران.

وإعادة جواز السفر إلى زاغري راتكليف، الناشطة في المجال الخيري والمحتجزة في طهران منذ نحو ست سنوات، رفعت سقف الآمال في إحراز تقدم في المفاوضات الجارية من أجل إطلاق سراحها تماماً.

وقضت زاغري راتكليف، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، خمس سنوات في السجن بعد احتجازها في مطار طهران في إبريل 2016.

وأدينت لاحقاً بالتخطيط للإطاحة بالحكومة الإيرانية، وهي تهمة نفتها هي وأنصارها ومنظمات حقوقية.

زوج راتكليف يتظاهر في أكتوبر الماضي أمام الوزارة الخارجية البريطانية في لندن
زوج راتكليف يتظاهر في أكتوبر الماضي أمام الوزارة الخارجية البريطانية في لندن
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وتقبع زاغري راتكليف رهن الإقامة الجبرية، ولم تتمكن من مغادرة إيران منذ إطلاق سراحها من السجن.

يأتي التطور بشأن زاغري راتكليف بينما تمضي طهران ولندن قدماً في محادثات بشأن دين طويل الأمد بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن الحكومة البريطانية مدينة بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني لإيران لعدم تسليمها طهران دبابات من طراز تشيفتن، بعدما تم إلغاء الصفقة الموقعة بين شاه إيران وبريطانيا بخصوصها قبيل ثورة 1979 التي أطاحت به.

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